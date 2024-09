Pologne : Qair et Vibracoustic signent un contrat long terme de fourniture d’Ã©lectricitÃ© renouvelable

Qair, énergéticien indépendant du renouvelable et Vibracoustic, un leader mondial en solutions NVH pour le secteur automobile, ont signé le 2 septembre dernier un contrat d’achat d’électricité d’entreprise (cPPA) d’une durée de 12 ans. Qair Polska fournira de l’électricité renouvelable à Vibracoustic Polska sur la base d’un « paiement à la production », provenant du portefeuille de projets éoliens et solaires local de Qair, offrant une disponibilité et une fiabilité optimales de l’énergie. Le contrat prévoit une production d’électricité d’un total estimé à 180 GWh, ce qui permettra d’éviter l’émission de près de 146 000 tonnes de CO2 par an. À noter que Qair est implanté sur le marché polonais depuis 2015 et emploie actuellement plus de 100 spécialistes qui exploitent 397 MW d’actifs éoliens et photovoltaïques et construisent 162 MW de projets additionnels.