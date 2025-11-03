VIDEO : Paul Astrup fondateur dâ€™Enrise donne le mode dâ€™emploi du tiers investissement pour lâ€™autoconsommation solaire

La start-up Enrise a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 2023. Amis de collÃ¨ge devenus associÃ©s vingt ans plus tard, Paul Astrup et Armand dâ€™AmbriÃ¨res ont dâ€™abord travaillÃ© dans la finance et le conseil en stratÃ©gie spÃ©cialisÃ© en transition Ã©nergÃ©tique pour lâ€™un, et dans le conseil en innovation et immobilier pour lâ€™autre. Paul Astrup a eu les honneurs du plateau de BFM Business pour Ã©voquer son aventure entrepreneuriale Â«Â Nous disposons en France dâ€™une gigantesque rÃ©serve fonciÃ¨re inexploitÃ©e qui peut Ãªtre transformÃ©e en source de production dâ€™Ã©nergieÂ verte grÃ¢ce au solaire, et ainsi aider les entreprises Ã maitriser leurs coÃ»tsÂ Â», explique Paul Astrup. Face Ã ce constat, crÃ©er Enrise est apparu comme une Ã©vidence.

Enrise valorise les surfaces inexploitÃ©es en les transformant en source de production dâ€™Ã©nergie. PropulsÃ©e par des investisseurs europÃ©ens spÃ©cialisÃ©s dans les Ã©nergies renouvelables, elle a rÃ©alisÃ© une levÃ©e de fonds de 8 millions dâ€™euros. Cela lui a notamment permis de tripler son effectif en 2025 pour atteindre une vingtaine de collaborateurs et de continuer sur cette tendance pour 2026.

Enrise gÃ¨re tout de A Ã Z, avec une solution transparente clÃ© en main. Â« On sâ€™appuie sur une forte technologie propriÃ©taire dÃ©veloppÃ©e en interne, qui nous permet de fournir une grande qualitÃ© de service Ã nos clients et dâ€™accÃ©lÃ©rer le temps de dÃ©veloppement de chaque projet. Notre objectif est de rendre le solaire simple, et dâ€™aider nos clients Ã passer au solaire sans effort, et sans investissementÂ pour euxÂ Â», indique le CEO.

La clientÃ¨le dâ€™Enrise se divise en deux catÃ©goriesÂ : les entreprises qui financent elles-mÃªmes lâ€™installation de leur centrale photovoltaÃ¯que, et celles qui souhaitent passer au solaire sans avoir Ã porter les CAPEX. Pour celles-ci, Enrise finance 100 % de la centrale photovoltaÃ¯que pour eux, et revalorise lâ€™Ã©nergie produite auprÃ¨s des locataires Ã un prix plus faible que celui payÃ© dans le rÃ©seauÂ : une solution gagnant-gagnant.

