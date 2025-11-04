Stockage d’électricité : LCP Delta dévoile le premier benchmark du marché français des batteries

LCP Delta, cabinet européen spécialisé dans la modélisation et la stratégie des marchés énergétiques, dévoile le Battery Energy Storage Systems (BESS) Index France, benchmark gratuit dédié au marché français du stockage d’électricité par batteries. Un outil inédit et précieux pour la filière solaire !

Le Battery Energy Storage Systems (BESS) Index France permet aux développeurs, investisseurs et énergéticiens d’évaluer la rentabilité de leurs projets, d’analyser les stratégies de valorisation et de comparer les dynamiques de marché à l’échelle européenne. Son lancement intervient alors que le stockage d’électricité s’impose comme un levier clé de la transition énergétique, essentiel pour lisser la production renouvelable et stabiliser les réseaux électriques. Encore jeune mais en plein essor, le marché français affiche aujourd’hui les revenus les plus attractifs d’Europe, une fenêtre d’opportunité courte pour les premiers entrants avant une prévisible baisse de rentabilité d’ici 2026.

Le stockage stationnaire, moteur silencieux de la transition énergétique

Alors que le monde s’électrifie à une vitesse sans précédent, une évidence s’impose : sans stockage, la transition énergétique restera inachevée. Les BESS systèmes de stockage stationnaire par batteries sont devenus le pilier invisible du nouveau paysage énergétique mondial : ils stabilisent les réseaux, renforcent la sécurité d’approvisionnement et maximisent l’intégration des énergies renouvelables. Les BESS offrent une réponse concrète : ils stockent les surplus d’énergie solaire ou éolienne et les restituent lors des pics de consommation. Ils permettent de lisser la production solaire et éolienne, éviter les coupures en période de tension sur le réseau et équilibrer le système électrique grâce aux services d’ajustement et de réserve. Face à cette explosion, les entreprises cherchent à accroître leur autonomie énergétique et à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Ce n’est plus un sujet d’avenir : les BESS se déploient désormais partout en Europe et constituent une classe d’actifs stratégique pour les énergéticiens et les investisseurs.

Un marché français prometteur mais à fenêtre courte

En France, le cadre réglementaire est désormais en place, raccordement simplifié et ouverture du marché aFRR depuis mi-2024. Les revenus estimés pour 2025 atteignent environ 301 €/kW/an, contre 214 €/kW/an en Allemagne et 90 €/kW/an au Royaume-Uni. Cette rentabilité s’explique par une concurrence encore limitée et des pics de prix élevés sur les services système, mais devrait se normaliser à mesure que le marché se structure. Le secteur attire d’ailleurs de nouveaux entrants issus de l’industrie et du retail, à l’image d’Amazon, Tesla ou d’autres grands groupes industriels, qui investissent dans le stockage pour optimiser leur consommation énergétique et sécuriser leurs approvisionnements.

Déjà à l’origine des indices batteries pour le Royaume-Uni et l’Allemagne, LCP Delta s’appuie sur plus de 20 ans d’expertise et des outils de simulation avancés (STOREcast, STOREtrack et Enact) pour accompagner les acteurs français. Le BESS Index France leur permet d’anticiper les revenus potentiels, d’optimiser leurs stratégies d’investissement et de mieux comprendre les dynamiques d’un marché en pleine ouverture.

Une évolution fulgurante vers le modèle “BESS-as-a-Service”

Le lancement de l’Index BESS marque un tournant majeur dans la transition énergétique mondiale. Dans quelques années, les Battery Energy Storage Systems (BESS) se seront imposés comme un pilier stratégique de la transition énergétique mondiale, permettant de stabiliser les réseaux, de renforcer la résilience des entreprises et de maximiser l’intégration des énergies renouvelables. Cette expansion est désormais amplifiée par l’émergence du modèle “BESS-as-a-Service”, qui bouleverse les codes du secteur en levant les barrières financières et techniques à l’adoption du stockage.