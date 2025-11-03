POwR Connect annonce sa participation au salon Solar & Storage Paris 2025

POwR Connect participera au salon Solar & Storage Paris, lâ€™Ã©vÃ©nement de rÃ©fÃ©rence dÃ©diÃ© au solaire, au stockage Ã©nergÃ©tique et aux technologies de gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie. OrganisÃ© les 5 et 6 novembre 2025 au Parc des Expositions du Bourget, cet Ã©vÃ©nement rassemblera les leaders europÃ©ens du photovoltaÃ¯que, de lâ€™ESS (Energy Storage Systems) et de la transition Ã©nergÃ©tique.

Solar & Storage Paris sâ€™est imposÃ© comme un lieu incontournable pour dÃ©couvrir les innovations technologiques, les modÃ¨les industriels Ã©mergents et les solutions qui faÃ§onnent lâ€™avenir des infrastructures Ã©nergÃ©tiques. Lâ€™Ã©dition 2025 mettra un accent particulier sur l’intÃ©gration digitale, la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique et lâ€™autoconsommation Ã grande Ã©chelle â€” des sujets au cÅ“ur des missions de POwR Connect. POwR Connect accueillera les visiteurs sur le stand G21, avec partage avec deux partenaires technologiques stratÃ©giques FOX ESS et Symphonics.

Les partenaires exposants

Â

FOX ESS â€” Solutions de stockage et onduleurs nouvelle gÃ©nÃ©ration

FOX ESS fait partie des leaders mondiaux dans les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie et les onduleurs solaires haute performance. Leur gamme sâ€™Ã©tend du rÃ©sidentiel au commercial et industriel, offrant fiabilitÃ©, efficacitÃ© et Ã©volutivitÃ©.

POwR Connect distribue FOX ESS et accompagne ses partenaires installateurs et intÃ©grateurs dans le dÃ©ploiement de solutions complÃ¨tes, performantes et connectÃ©es.

Â

Symphonics â€” Technologies de communication et orchestration Ã©nergÃ©tique

Symphonics est spÃ©cialisÃ©e dans le pilotage Ã©nergÃ©tique intelligent des Ã©quipements de production, de fourniture et de stockage et de consommation dâ€™Ã©lectricitÃ©. Symphonics propose ainsi des offres Â« dâ€™Energie PilotÃ©e Â» : rachat dâ€™Ã©lectricitÃ©, agrÃ©gation, flexibilitÃ© et fourniture d’Ã©nergie Ã ses clients rÃ©sidentiels, tertiaires et industriels. En partenariat avec POwR Connect, Symphonics optimise lâ€™autoconsommation, le stockage sur batterie et pilote les Ã©quipements permettant ainsi dâ€™amÃ©liorer la rÃ©silience et la rentabilitÃ© des installations solaires.