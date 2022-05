VidÃ©o : Â« Made in EU Photovoltaics Â» â€“ situation actuelle et perspectives de l’industrie solaire photovoltaÃ¯que

L’Institut Photovoltaïque d’Île de France (IPVF) a largement collaboré à la réalisation de d’une vidéo de grande qualité intitulée « Made in EU Photovoltaics », un projet collaboratif dédié au développement de l’industrie européenne du solaire photovoltaïque. Ce reportage montre la pertinence et surtout la faisabilité d’une réindustrialisation de l’Europe dans le secteur du photovoltaïque. Les savoir-faire et les technologies sont au rendez-vous. La volonté politique doit désormais suivre. Au nom d’un intérêt suprême : l’indépendance énergétique du continent dans un contexte de crise exacerbé par le conflit ukrainien…

vimeo.com/709918206?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=108228040