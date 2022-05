Brest Energie Citoyenne inaugure sa seconde installation solaire citoyenne Ã  lâ€™Ã©cole Aubrac de Brest (29) jeudi 19 mai

L’association Brest Energie Citoyenne (BEC) et la coopérative locale Energie Coopérative du Ponant (ECooP) sont ravies d’inviter leurs adhérents, sociétaires, sympathisants et partenaires à l’inauguration de leur seconde installation de production d’électricité solaire le jeudi 19 mai à 18h30 à l’école Aubrac de Brest. L’installation a été financée par la société coopérative d’intérêt collectif SCIC Energie Coopérative du Ponant, qui en assurera l’exploitation et la maintenance.

L’électricité produite par les panneaux photovoltaïques, grâce au soleil brestois, sera vendue à un tarif garanti pendant 20 ans. Le produit de la vente servira en partie à couvrir les charges de la coopérative, mais surtout au développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables sur le territoire. Cet investissement a été rendu possible grâce aux souscriptions citoyennes. Parmi les 112 sociétaires de la coopérative, on compte essentiellement des habitants, mais aussi la Ville de Brest, Brest Métropole, ou encore deux clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire (CIGALES).

ECooP a signé une convention avec la Ville de Brest, propriétaire de l’école, pour occuper la toiture. 266 panneaux y ont été installés par l’entreprise Quénéa, entreprise historique du solaire dans le Finistère, autre partenaire du projet. Ces panneaux permettront de produire annuellement plus de 70 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 20 à 30 foyers brestois. Le soir de l’inauguration, les invités pourront découvrir un aperçu de l’installation. Un affichage pédagogique sera remis à l’école pour expliquer le fonctionnement d’une toiture photovoltaïque. Dans les semaines qui viennent, des activités de sensibilisation autour de l’énergie solaire sont prévues par la Ligue de l’enseignement pour les élèves de l’école, pour leur permettre de comprendre ce qui se joue au-dessus de leur tête.

C’est la 2ème installation d’ECooP sur la métropole brestoise, après celle mise en service en 2020 sur le toit de l’Ecole Wushu Brest dans le quartier brestois du Guelmeur. Pour continuer à participer au développement local d’énergie renouvelable, chacun peut contribuer à la poursuite du projet. En rejoignant l’équipe, qui repose entièrement sur l’implication des bénévoles, ou en devenant sociétaire et donner ainsi les moyens financiers de continuer l’aventure.