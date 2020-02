VidÃ©o : Le solaire se lÃ¨ve aussi Ã  lâ€™Est avec Enerios

Aux commencements étaient Artisans Associés ! Cette société alsacienne créée en 2007 se positionne comme une entreprise experte dans le domaine du bâtiment. Avec le temps, Artisans Associés a acquis une solide réputation dans les énergies renouvelables. Cette connaissance et cette convergence de compétences les ont poussés à développer une société dédiée à l’énergie solaire, Enerios fondée fin 2018, il y a un peu plus d’un an maintenant. La vocation d’Enerios : développer des projets solaires pour les professionnels qui veulent agir et changer leur mode de consommation énergétique. Le plus possible aussi en partenariat avec l’industriel local de modules solaires Voltec Solar, dans une approche de circuits courts de l’énergie.

L’énergie d’entreprendre pour l’avenir

Penser, créer, imaginer, propulser, construire et reconstruire… Chez Enerios, rien n’est figé tout est propice au changement, à la remise en question et à l’innovation. Plus qu’une entreprise, un état d’esprit ! Portés par des convictions communes, Serge Geiger, Gwenael Guichaoua, Martin Wolf et Jun Roynard ont voulu créer une entreprise qui a du sens. Ensemble, ils partagent la même vision entrepreneuriale humaine et exigeante ainsi que des idées fortes quant aux enjeux environnementaux qui se profilent pour la planète. À leurs côtés, Michael Godet apporte son expertise commerciale. Directeur commercial expérimenté, il a pris la direction d’Enerios et s’investit aujourd’hui auprès de ses associés pour participer activement à son développement et véhiculer les valeurs de l’entreprise.

PV vu du ciel

Ce club des cinq, sur la même longueur d’onde, insuffle un nouveau souffle dans le secteur des énergies renouvelables dans le grand Est. Vidéos à l’appui sur fond d’images vues du ciel… des ombrières du Super U de Munster (370 kWc en autoconsommation) au toit de l’église Saint-Sébastien Boesenbiesen (17 kWc en vente totale) en passant par l’école Jean Monnet de Sélestat (100 kWc en vente totale), l’usine Alsapan de Marlenheim (450 kWc en autoconsommation), l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim (30 kWc en autoconsommation et stockage), le Moulin des Moines à Krautwiller (175 kWc en autoconsommation) ou encore la centrale hydraulique EDF de Kembs (100 kWc en revente totale). Pour un magnifique survol photovoltaïque de l’Alsace en drone… signé Enerios !

www.youtube.com/watch?v=Kn6di9WtcDA