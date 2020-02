SMA : nette amÃ©lioration du chiffre dâ€™affaires et des rÃ©sultats en 2019

SMA a vendu en 2019 des onduleurs pour une puissance totale de 11,4 gigawatts. Les ventes pour l’exercice fiscal écoulé affichent ainsi une hausse de 34 % par rapport à l’année précédente (2018 : 8,5 gigawatts). Selon les calculs provisoires du comité de direction de SMA, le chiffre d’affaires a progressé pour s’établir à environ 915 millions d’euros (2018 : 760,9 millions d’euros), surpassant ainsi les prévisions, comprises entre 800 et 880 millions d’euros. Le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA), estimé à près de 35 millions d’euros (2018 : –69,1 millions d’euros) se situe dans la fourchette de 20 à 50 millions d’euros prévue. Les amortissements devraient s’élever à environ 45 millions d’euros. Pour l’exercice 2020, le comité de direction de SMA table sur une poursuite de cette évolution positive et sur une hausse du chiffre d’affaires qui devrait se situer entre 1,0 et 1,1 milliard d’euros et un EBITDA positif d’un montant de 50 à 80 millions d’euros.

Les 10 GW dépassés

« Après une année 2018 difficile, nous avons réussi à implémenter en 2019 des mesures en vue de réduire les coûts et d’augmenter le chiffre d’affaires. Au cours de l’exercice fiscal écoulé, SMA a vendu pour la première fois des onduleurs présentant une puissance totale de plus de 10 gigawatts. Nous avons regagné des parts de marché dans notre activité principale et poursuivi le développement de SMA comme fournisseur de systèmes et de solutions en introduisant des systèmes en kit pour les applications privées et commerciales. Dans le secteur d’avenir que constitue la technologie de stockage, nous avons conclu des contrats portant sur la livraison de plus de 1 gigawatt de puissance d’onduleurs à batterie ; notre portefeuille dans le domaine des services de gestion technique et de maintenance pour les grandes centrales photovoltaïques a augmenté de 50 %, passant ainsi à 4,5 gigawatts », indique Jürgen Reinert, Président du Comité de Direction de SMA. « Nous continuerons sur la voie que nous avons empruntée avec succès et tablons sur une nouvelle progression du chiffre d’affaires et des résultats en 2020. »

Gain de parts de marché supplémentaires

Le comité de direction de SMA prévoit pour 2020 une croissance du chiffre d’affaires comprise dans une fourchette de 1,0 à 1,1 milliard d’euros. Ces prévisions se basent dans une large mesure sur la poursuite attendue de l’évolution positive du marché en Europe et en Amérique ainsi que sur la croissance du marché des systèmes de stockage. SMA est bien positionné pour profiter de cette croissance et pour gagner des parts de marché supplémentaires. Par ailleurs, le comité de direction implémente d’autres mesures de réduction des coûts. Dans ce contexte, SMA prévoit également une nette croissance du résultat. D’après les prévisions, l’EBITDA devrait se situer en 2020 entre 50 et 80 millions d’euros. Lors du Capital Markets Day qui s’est tenu le 7 février dernier, le comité de direction de SMA a présenté l’évolution des marchés et le positionnement de l’entreprise dans son cœur d’activité ainsi que dans les principaux secteurs d’avenir. SMA publiera le 26 mars 2020 les résultats complets du groupe pour 2019.