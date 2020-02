Selon lâ€™AIE, la percÃ©e des EnR a fait stagner les Ã©missions mondiales de dioxyde de carbone liÃ©es Ã  lâ€™Ã©nergie en 2019

Malgré les attentes généralisées d’une nouvelle augmentation, les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l’énergie ont cessé d’augmenter en 2019, selon les données de l’AIE publiées le mardi 11 février. Surprise !

Après deux années de croissance, les émissions mondiales sont restées inchangées à 33 gigatonnes en 2019, alors même que l’économie mondiale augmentait de 2,9%. Cela est principalement dû à la baisse des émissions de la production d’électricité dans les économies avancées, grâce au rôle croissant des sources renouvelables (principalement l’éolien et le solaire), au passage du combustible du charbon au gaz naturel et à l’augmentation de la production d’énergie nucléaire. Parmi les autres facteurs, le rapport mentionne un temps plus doux dans plusieurs pays et un ralentissement de la croissance économique dans certains marchés émergents.

2019, un pic définitif ?

«Nous devons maintenant travailler dur pour nous assurer que 2019 restera dans les mémoires comme un pic définitif des émissions mondiales, et pas seulement comme une nouvelle pause dans la croissance», a déclaré le Dr Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. «Nous avons les technologies énergétiques pour le faire et nous devons tous les utiliser. L’AIE est en train de constituer une grande coalition axée sur la réduction des émissions – englobant les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et tout le monde avec un véritable engagement à relever notre défi climatique. »

Une baisse importante des émissions dans les économies avancées en 2019 a compensé la poursuite de la croissance ailleurs. Les États-Unis ont enregistré la plus forte baisse d’émissions par pays, avec une baisse de 140 millions de tonnes ou 2,9%. Les émissions américaines sont désormais en baisse de près de 1 gigatonne par rapport à leur pic de 2000. Les émissions dans l’Union européenne ont diminué de 160 millions de tonnes soit de 5% en 2019, sous l’effet des réductions dans le secteur de l’électricité. Le gaz naturel a produit plus d’électricité que le charbon pour la première fois, tandis que l’électricité éolienne a presque rattrapé l’électricité produite par le charbon. Les émissions du Japon ont chuté de 45 millions de tonnes, soit environ 4%, le rythme de baisse le plus rapide depuis 2009, la production des réacteurs nucléaires récemment redémarrés ayant augmenté. Les émissions dans le reste du monde ont augmenté de près de 400 millions de tonnes en 2019, près de 80% de l’augmentation provenant de pays d’Asie où la production d’électricité au charbon a continué d’augmenter.

« Nous pouvons relever le défi climatique de cette décennie »

Dans les économies avancées, les émissions du secteur de l’électricité sont tombées à des niveaux observés à la fin des années 80, lorsque la demande d’électricité était inférieure d’un tiers à celle d’aujourd’hui. La production d’électricité à partir du charbon dans les économies avancées a diminué de près de 15% en raison de la croissance des énergies renouvelables, du passage du charbon au gaz, de la hausse de l’énergie nucléaire et de la baisse de la demande d’électricité. «Cet arrêt bienvenu de la croissance des émissions est un motif d’optimisme que nous pouvons relever le défi climatique de cette décennie», a déclaré le Dr Fatih Birol. «Cela prouve que des transitions d’énergie propre sont en cours – et c’est aussi un signal que nous avons la possibilité de faire avancer les émissions de manière significative par le biais de politiques et d’investissements plus ambitieux.»

Pour soutenir ces objectifs, l’AIE publiera un rapport spécial sur les perspectives énergétiques mondiales en juin qui expliquera comment réduire les émissions mondiales de carbone liées à l’énergie d’un tiers d’ici 2030 et mettra le monde sur la voie des objectifs climatiques à plus long terme. L’Agence organisera également un sommet de l’AIE sur les transitions énergétiques propres à Paris le 9 juillet prochain, réunissant les principaux ministres, PDG, investisseurs et autres parties prenantes de la panète dans le but d’accélérer le rythme du changement grâce à des solutions ambitieuses et réelles.