VIDEO/ Le PrÃ©sage Ã  Marseille, premier restaurant en Europe Ã  cuisiner Ã  lâ€™Ã©nergie solaire

Imaginez aller au restaurant autant pour goûter les plats que pour comprendre comment ils sont cuisinés. Dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, une cliente est venue découvrir “Le Présage”, à Marseille, le premier restaurant d’Europe qui cuisine à l’énergie solaire. “J’aurais pensé que ça se passait dehors et qu’on cuisait ça un peu comme sur un braséro. C’est finalement très moderne”, constate-t-elle.

En réalité, la cuisine fonctionne grâce à un dispositif fabriqué sur mesure par Pierre-André Aubert, le patron de l’établissement. “C’est un miroir qui va concentrer la lumière, un peu comme une loupe. Et toute la lumière qui va entrer dans le miroir va être envoyée à travers le mur en cuisine, sous le fourneau”, détaille-t-il face à notre caméra. C’est un modèle qu’il a déjà testé et approuvé dans une guinguette. “On a constaté que 80% du temps, on utilisait l’énergie solaire. Donc forcément, c’était vachement intéressant parce que même si aujourd’hui, ça a un cout supérieur à un équivalent au gaz, on n’achète plus l’énergie donc on va s’y retrouver dans quelques années”, poursuit Pierre-André Aubert. L’objectif est de faire 8000 euros d’économie par an. C’est une innovation qui allège aussi la facture environnementale. Ici, deux fois moins de carbone sont émis, en comparaison à un restaurant classique.

Le fourneau aussi est un outil unique : il fonctionne au solaire avec un système de secours en cas de mauvais temps. “Ça peut varier selon l’ensoleillement. À ce moment-là, on s’adapte et on va passer sur la plaque de cuisson électrique”, explique Clément Flint, chef cuisinier du restaurant. On peut donc cuire 365 jours par an, et selon les clients, avec un petit truc en plus. “La cuisson était parfaite dans le sens où c’était juste saisi”, approuve une cliente. Une autre enchaine : “C’est bien qu’il y ait un restaurant sur Marseille qui puisse allier l’innovation et le gout.”

www.tf1info.fr/environnement-ecologie/video-tf1-ce-restaurant-le-presage-de-marseille-est-le-premier-en-europe-a-cuisiner-a-l-energie-solaire-2315357.html