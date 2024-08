Assises Européennes de la Transition Énergétique 2024 à Dunkerque : Les inscriptions sont ouvertes !

La 25ème édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique se tiendra du 10 au 12 septembre 2024 au Kursaal de Dunkerque pour tous les acteurs engagés dans la transition énergétique à travers l’Europe. Trois jours de débats, rencontres et d’inspirations pour accélérer la transition énergétique des territoires !

En 25 ans, les Assises Européennes de la Transition Énergétique ont évolué et sont devenues un catalyseur de changement, pour stimuler tous les professionnels autour de l’innovation et la coopération en matière de transition énergétique. Aujourd’hui, les Assises sont un rendez-vous incontournable pour les acteurs publics et privés qui les accompagnent dans leur stratégie de transition, d’adaptation, de changement pour penser à un futur plus juste et plus écologique. La Communauté urbaine de Dunkerque, organisateur historique et territoire hôte cette année, promet aux 3500 congressistes attendus, une programmation anniversaire inédite, pour contribuer à l’accélération de la transition de nos territoires !

Thème de cette 25ème édition : “Transformons nos contraintes en opportunités”

Cette nouvelle édition mettra en lumière les défis actuels et les contraintes en matière de transition énergétique tout en explorant les solutions innovantes pour surmonter ces obstacles. Avec plus de 120 ateliers, 10 grandes plénières, 7 conférences au cœur du village des exposants, et 10 visites de terrain du bassin dunkerquois, l’événement 2024 s’annonce comme une grande plateforme d’échanges et de débats pour les collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, les acteurs économiques et associatifs, étudiants… Pour soutenir cette programmation, la communauté urbaine de Dunkerque est très honorée d’accueillir en tant que Grand Témoin François Gemenne, politologue et co-auteur du 6ème rapport du GIEC, expert en migrations environnementales et climatiques, qui portera son regard et sa perspective profonde sur cette thématique. « Aujourd’hui, la transition apparaît souvent comme un facteur de contraintes, qui implique des coûts supplémentaires, des efforts à consentir, des sacrifices à réaliser. Pour d’autres, à l’inverse, elle apparaît comme une chimère impossible, qui ne s’est jamais produite dans l’Histoire. Ces deux postures nous condamnent à l’immobilisme et au défaitisme : à nous de montrer concrètement que la transition est en marche, et qu’elle peut être le moteur d’un formidable projet économique et d’un nouveau contrat social » confie François Gemenne.

Une programmation inédite, avec de grands intervenants et des focus à l’international

L’événement sera aussi l’occasion de présenter les enjeux de la COP 29, avec un focus particulier sur l’adaptation au changement climatique et les implications financières associées. ‘Les Rencontres Européennes Décarbonation, Industries et Territoires’, nouvelle séquence au programme de cette année, permettront de découvrir les visions, solutions et alternatives liées aux stratégies de réduction des émissions carbone. Les représentants du comité d’organisation des Assises, à savoir : la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, la Métropole de Dijon ainsi que l’ADEME joueront un rôle essentiel en partageant leurs expériences réussies et leurs solutions concrètes de mises en œuvre de transition énergétique sur leurs territoires. Cette année, l’événement prend une dimension internationale avec des zooms prévus sur les politiques énergétiques durables du Québec, de l’Ecosse, ou encore de la ville de Krefeld en Allemagne, qui inspirent au-delà des frontières. L’évènement prendra inévitablement part aux enjeux de souveraineté énergétique et sur comment la renforcer dans un contexte international instable. De grands acteurs publics et privés interviendront lors de séquences thématiques autour de sujets tels que : les transports, la rénovation énergétique des logements, les défis de la mobilité électrique, ou encore sur « comment renforcer la souveraineté énergétique dans un contexte international instable ». Des sessions spécifiques exploreront le rôle des activités maritimes et portuaires dans la coopération énergétique tandis que d’autres permettront de débattre des opportunités que la transition énergétique présente notamment pour les jeunes. MAI 2024 Parmi les intervenants qui ont d’ores et déjà confirmé leur participation : Luc Rémond, Directeur Général EDF, soulignera les opportunités de la transition énergétique pour les jeunes, accompagné de Benoît Derigny, Directeur Général de Manpower France ; Laurence Poirier-Dietz, Directrice Générale GRDF, contribuera au débat autour des énergies renouvelables ; Sylvain Waserman, Président de l’ADEME, interviendra sur la mobilité électrique ; Maurice Georges, Président du directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque, ainsi que Claire Merlin, Directrice générale du Port autonome de Strasbourg, interviendront au cœur d’une plénière autour des activités maritimes et portuaires et de leurs possibles coopération énergétiques ; Frédéric Utzmann – Président d’Effy, abordera la question de la rénovation énergétique des logements ; Anne-Catherine Husson-Traoré, Directrice générale de Novethic, prendra part à une table ronde autour du bilan et des enjeux de la prochaine mandature européenne ; … Dans le cadre de cette édition anniversaire, la Communauté urbaine de Dunkerque proposera aux congressistes plusieurs nouveautés, notamment un format inédit de tables rondes. Sept conférences se dérouleront ainsi au cœur du “Village de la Transition”, l’espace où se rencontrent exposants et participants. Les organisateurs ont aussi prévu des interventions captivantes de plusieurs personnalités exceptionnelles, qui partageront leurs expériences et visions de l’adaptation au changement pour une transition énergétique réussie. Au programme des débats : l’auto-rénovation énergétique et l’optimisation des performances travaux, avec Suzanne de Cheveigne, Présidente des compagnons bâtisseurs ; l’impact de l’Intelligence Artificielle sur la transition énergétique ; les clés de réussite des zones à faible émission (ZFE) ; ou encore l’engagement du secteur sportif autour de ces enjeux de transition énergétique.

Un programme augmenté : 2 évènements, en marge des Assises, accessibles à tous les congressistes

Dunkerque laboratoire de la décarbonation en France, est aussi à l’initiative de l’évènement : ‘Les Rencontres Européennes Décarbonation, Industries et Territoires’ qui réunit chaque année depuis 5 ans, les plus grands industriels implantés à Dunkerque pour accélérer sur la décarbonation de l’industrie à l’échelle régionale et participer à l’engagement collectif au niveau international. La Communauté urbaine de Dunkerque organisera cet événement en marge des Assises pour permettre aux congressistes de découvrir des stratégies efficaces et des collaborations fructueuses entre les territoires et le secteur industriel dans le but de réduire significativement les émissions carbone. Ces rencontres créeront un espace de dialogue supplémentaire entre les décideurs, les industriels et les experts en environnement, afin d’échanger sur les meilleures pratiques et sur les défis à relever pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Second événement dans l’événement, la tenue pendant les Assises, de ‘La Fabuleuse Factory’, sur le parvis du Kursaal. A l’initiative d’Euraénergie, ce rendez-vous grand public proposera de manière ludique et pédagogique, de découvrir l’industrie dunkerquoise qui se transforme autour de la décarbonation et des énergies de demain aux côtés d’acteurs publics, privés, industriels et associatifs du Dunkerquois. Cette 3ème édition offrira de nombreuses activités pour permettre à chacun, quels que soient son âge et son profil, de parler des enjeux climatiques et énergétique, et de découvrir l’industrie qui se transforme, les projets du territoire, et les métiers pour demain.

Encadré

La 25ème édition des Assises européennes de la Transition Energétique en résumé

Du 10 au 12 septembre 2024, au Kursaal à Dunkerque

Thème de cette 25ème édition : “Transformons nos contraintes en opportunités”

François Gemenne, Grand Témoin de l’édition

L’Écosse, Territoire Partenaire des Assises

10 plénières, 7 conférences, 120 ateliers et 10 visites

3500 participants attendus

Un Village de la Transition dynamisé avec des nouveaux formats de tables rondes

Participation de Personnalités Exceptionnelles

Dunkerque, Ville Hôte Engagée, découverte du territoire prévue dans le cadre des visites organisées

Programmation augmentée offerte à tous les congressistes : – Rencontres Européennes Décarbonation Industries et Territoires – La Fabuleuse Factory