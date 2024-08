La nouvelle guerre du ViÃªt Nam est Ã©conomique : les industriels amÃ©ricains de lâ€™Ã©nergie solaire se rebiffent

Une association américaine d’industriels de l’énergie solaire demande des droits de douane rétroactifs sur les importations massives de panneaux en provenance du Viêt Nam et de Thaïlande. La plainte pourrait porter un nouveau coup à des échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars. Détails !

Un groupe de fabricants américains de panneaux solaires représentant des producteurs nationaux, tels que Hanwha Qcells et First Solar, a demandé le 15 août dernier au département du commerce US d’envisager d’imposer des droits de douane rétroactifs au Viêt Nam et à la Thaïlande en raison d’une augmentation des importations, alors que ces pays font l’objet d’enquêtes sur des pratiques déloyales présumées dans le cadre de ce commerce de technologies solaires de plusieurs milliards de dollars.

Des pratiques commerciales déloyales

En mai, le département du commerce a ouvert une enquête sur les cellules et panneaux solaires en silicium fabriqués au Viêt Nam, en Thaïlande, en Malaisie et au Cambodge. Un groupe de fabricants nationaux affirme que ces produits ont été vendus aux États-Unis à des prix excessivement bas et qu’ils ont bénéficié de subventions de la part de la Chine, pays d’origine de nombreux fabricants possédant des usines dans la région. Les quatre pays d’Asie du Sud-Est ont représenté près de 80 % des importations américaines en dollars l’année dernière, selon les données commerciales américaines examinées par l’agence Reuters. Via l’IRA (Inflation Reduction Act), le président américain Joe Biden s’est engagé à revitaliser l’industrie manufacturière américaine en offrant des incitations à la production nationale de biens destinés à lutter contre le changement climatique, notamment les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques, qui sont principalement fabriqués en Chine. Certains acteurs du petit secteur américain de la fabrication de panneaux solaires affirment que l’industrie a du mal à rivaliser avec les importations à bas prix. Lorsque les spéculations sur les enquêtes commerciales ont commencé à circuler cette année, les exportations en provenance du Viêt Nam et de la Thaïlande ont bondi, a déclaré l’American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee dans une plainte déposée auprès du ministère du commerce, qui fait suite à sa précédente demande d’ouverture d’enquêtes commerciales, déposée en avril.

Des droits de douane rétroactifs

Cette enquête pourrait déboucher sur des droits de douane élevés dès le mois de juillet, si les autorités fédérales américaines confirment l’existence de pratiques commerciales déloyales dans les décisions préliminaires prévues pour le début du mois d’octobre et maintiennent les droits de douane rétroactifs applicables 90 jours avant leur décision. Les nouveaux droits de douane pourraient être particulièrement préjudiciables au Viêt Nam, qui risque de se voir imposer les droits les plus élevés car il est considéré par les États-Unis comme une économie non marchande. Ce statut entraîne généralement des sanctions plus sévères, car les prix intérieurs ne sont pas considérés comme fiables, selon les experts commerciaux. L’écart estimé entre les prix intérieurs et les prix à l’exportation du Viêt Nam, connu sous le nom de marges de dumping, a été estimé par les États-Unis à plus de 270 % en utilisant l’Indonésie comme référence, soit plus de trois fois plus que la Thaïlande. Selon les experts, des marges plus importantes sont susceptibles d’entraîner des droits de douane plus élevés si elles sont approuvées. Dans leur dernière plainte, les fabricants américains ont déclaré que le volume des importations de produits solaires en provenance du Viêt Nam et de Thaïlande avait augmenté respectivement de 39 % et de 17 % au cours du deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, car ces deux pays auraient augmenté leurs expéditions vers les États-Unis en prévision de droits de douane potentiels. De tels mouvements pourraient être considérés comme des “circonstances critiques”, ont déclaré les producteurs américains. Le département du commerce et la commission du commerce international doivent tous deux conclure à l’existence de circonstances critiques pour que des droits soient imposés rétroactivement.

Encadré

En dollars, les ventes du Viêt Nam aux États-Unis ont bondi ces derniers mois

Les données commerciales américaines montrent qu’en avril, les importations ont atteint un niveau record de plus de 680 millions de dollars, soit plus de la moitié du total du mois, et qu’elles sont restées largement supérieures aux moyennes mensuelles en mai et en juin. Dans le même temps, les exportations en dollars de la Thaïlande, de la Malaisie et du Cambodge ont ralenti, selon les données. Au cours des six premiers mois de l’année, le Viêt Nam a fourni aux États-Unis des panneaux et modules solaires d’une valeur de 3,3 milliards de dollars, soit 45 % de l’ensemble des importations américaines, contre moins de 30 % l’année dernière, lorsque les exportations vietnamiennes vers les États-Unis s’élevaient à 4 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année.