VIDEO/ Laeken (Bruxelles) : partager son Ã©nergie solaire, le nouveau projet signÃ© Greenbizz

À Laeken au sein de la commune de Bruxelles, l’incubateur pour startups durables Greenbizz lancera bientôt sa communauté d’énergie. Une opération en autoconsommation collective dont le but est de partager l’énergie solaire entre une quarantaine d’entreprises dont 20 ateliers, et près de 400 logements. Présentation !

Greenbizz vient enfin d’obtenir le feu vert des autorités pour développer sa communauté d’énergie, qui est lancée lundi 22 février. Cette communauté d’énergie rassemble les entreprises installées dans les ateliers de production implantés à Greenbizz. Ces dernières se sont réunies autour de 943 panneaux solaires produisant 203 MWh par an pour maximiser collectivement l’autoconsommation de l’énergie produite localement. Grâce à leur gestion de ce projet, WeSmart, qui agit comme facilitateur afin de réunir les différents acteurs autour de la table. est parmi les lauréats de BeCircular 2020 dans la catégorie « Nouveaux modèles économiques de l’économie circulaire ». Greenbizz.energy devrait à terme permettre aux participants de voir leur facture énergétique baisser sensiblement et empêchera aussi l’émission de 1.98 tonne de CO².

Faire connaître les communautés d’énergie

Malgré les expériences antérieures et la connaissance du secteur de l’énergie, le chemin vers la création de la première communauté d’énergie à Bruxelles a été semé de surprises pour WeSmart. Il est essentiel pour une communauté d’énergie d’assurer une grande solidarité et une grande confiance entre tous ses participants ainsi qu’entre eux et le responsable de la communauté. C’est la raison pour laquelle WeSmart a décidé de faire de la transparence sa priorité. « Actuellement, le plus difficile est de trouver des participants dont les profils de production et de consommation correspondent et qui sont prêts à rejoindre une communauté d’énergie. C’est pourquoi nous avons décidé de créer des webinaires, des événements et des ateliers interactifs, amusants et pédagogiques pour expliquer concrètement ce qu’est une communauté de l’énergie et quels sont les intérêts à en rejoindre une. Nous avons l’intention d’aller plus loin et d’étendre notre communauté d’énergie GreenBizz.energy aux 400 habitants de l’écoquartier de Tivoli ainsi qu’à deux écoles avoisinantes » précise Boniface Nteziyaremye, chef de projet Energie WeSmart.

