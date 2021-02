OffgridSun, spin-off de FuturaSun, ouvre un bureau en Ã‰thiopie

OffgridSun, spin-off du groupe italien FuturaSun, et spécialisée dans la fourniture de solutions solaires d’électrifications rurales à partir des modules photovoltaïques produits par le groupe, a ouvert un bureau à Addis Abeba, en Éthiopie. L’ouverture de ce bureau fait suite à une opération de financement – encore ouverte d’equity crowdfunding – qui a déjà permis de récolter plus de 200 000 euros, permettant l’approfondissement des relations de partenariats avec les entreprises locales. C’est ainsi qu’est née « OffgridSun Ethiopia », fruit d’un partenariat entre OffgridSun et Inter Ethiopia Solutions qui peut proposer directement et sur place, depuis Addis Abeba, kits solaires individuels et collectifs, ainsi que systèmes de pompage solaire. La démarche d’OffgridSun s’inscrit dans l’objectif 7 adopté par les Nations unies, c’est-à-dire garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.