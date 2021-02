Rejoignez le lancement de Â« The European Solar Initiative Â» aux journÃ©es de l’industrie de l’UE avec Thierry Breton

La conférence « EU Industry Days » est l’événement phare annuel de la Commission européenne sur la politique industrielle. Cette année, les Journées européennes de l’industrie seront particulièrement importantes car l’événement informera sur la future stratégie industrielle révisée, prévue le 17 mars 2021.

À cette occasion, et suite au lancement réussi de l’accélérateur de fabrication solaire, SolarPower Europe, en collaboration avec l’EIT Inno Energy, lancera « The European Solar Initiative », une nouvelle initiative solaire européenne en présence du commissaire à l’industrie Thierry Breton et du commissaire à l’énergie Kadri Simson. Inspirée par le modèle réussi de la Battery Alliance, l’Initiative solaire européenne visera à ancrer une industrie photovoltaïque forte sur l’ensemble de la chaîne de valeur, en Europe. L’événement de lancement de l’Initiative solaire européenne aura lieu le 23 février de 14h15 à 15h00 (CET).

L’industrie solaire est également représentée dans les événements suivants de l’UE Industry Days ;

• 24 février, 14h00 – 15h30 CET: Une énergie bas carbone et abordable pour la transformation industrielle

• 24 février, 15h45 – 17h15 CET: Libérer le plein potentiel des énergies renouvelables grâce à la politique industrielle de l’UE – des technologies émergentes aux technologies commerciales

