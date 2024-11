VIDEO : FranÃ§ois Provost : Â« Lâ€™automobile peut contribuer Ã  lâ€™Ã©quilibrage des rÃ©seaux Â»

La 6ème édition du Forum de Giverny, 1er RDV annuel des entreprises durables, est l’un des événements économiques de référence du début d’automne. Le Forum de Giverny réunit une communauté unique, opérationnelle et décidée à agir concrètement pour l’intérêt général et planétaire. Pouvoirs publics, dirigeants d’entreprises, spécialistes de la RSE mais aussi représentants d’ONG et de la société civile échangent, apprennent et s’engagent autour d’une volonté commune : répondre concrètement à l’urgence d’agir en faveur d’une société plus vertueuse. À seulement une heure de Paris, le village de Giverny accueille les participants dans un cadre où se mêlent créativité et réflexion.

Cette année, la table ronde Énergie avait pour thème : « Réussir l’électrification pour décarboner l’économie ». François Provost, chief procurement, partnerships and public affairs officer de Renault Group, en a donné sa vision expliquant notamment le rôle que peut jouer l’automobile dans la transition énergétique. Après une réflexion sur la pertinence de prendre en compte l’analyse de cycle de vie des automobiles – le fameux cradle to grave – François Provost s’est lancé dans une explication du V to G : « Le point qui est nouveau et où l’automobile peut contribuer à l’équilibrage des réseaux, c’est ce qu’on appelle le V to G, le vehicle to grid, c’est la capacité pour la voiture de pouvoir redonner de l’électricité quand le réseau en a besoin. C’est assez nouveau en Europe. Nous allons être les premiers à le faire avec la nouvelle R5 électrique que l’on lance… Pendant les pics de consommation, en général quand les gens consomment ils n’utilisent pas leur voiture, on peut renvoyer de l’électricité dans le réseau et donc on peut contribuer à la capacité globale et en particulier éviter les investissements de pic…qui sont en général carbonés, nous avons là une contribution très forte de nos voitures. Il y a là un levier puissant ».

Lors de la table ronde, François Provost évoquera également l’obligation d’électrification des véhicules, un marché qui pèse 11% des émissions de CO2, mais aussi la nécessaire baisse des prix de l’électricité en Europe. Un entretien véritable plaidoyer de la mobilité électrique…

