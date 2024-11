Au Centre Hospitalier de Laval, des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques ouvertes Ã  lâ€™investissement citoyen

Sur le parking de l’hôpital de Laval, le 15 octobre dernier, l’équipe du Centre Hospitalier, la Société Énergie Mayenne, Énergie Partagée et See You Sun ont inauguré les deux ombrières du parking nord de l’établissement de santé. Retour sur cette belle réussite collective, citoyenne et territoriale !

Depuis fin août, les travaux de cette centrale solaire, d’une puissance totale de 300 kWc, sont terminés. Les deux ombrières sont donc prêtes à produire une électricité renouvelable qui sera entièrement consommée par le Centre Hospitalier.

Les caractéristiques de la centrale solaire du Centre Hospitalier de Laval

Après les travaux de fondation réalisés par l’entreprise Eiffage, la construction et la pose de la charpente, puis les travaux électriques par l’entreprise Spie, la mise en service des deux ombrières photovoltaïques du parking nord de l’hôpital sera effective très prochainement. Le montant d’investissement de ce projet s’élève à 450 000 € entièrement financés par la Société Énergie Mayenne, See You Sun et Énergie Partagée ainsi que les banques actionnaires de la SEM. D’une puissance de 300 kWc (kilowatts crête), ces deux ombrières photovoltaïques produiront 331 000 kWh (kilowattheures) d’électricité renouvelable par an, soit la consommation électrique annuelle (hors chauffage) de 300 habitants. L’intégralité de la production électrique sera consommée par l’hôpital, couvrant ainsi 5 % des besoins électriques de l’établissement de santé.

Le financement du projet : une forte implication des banques locales

La Société Énergie Mayenne, Énergie Partagée et See You Sun construisent actuellement 21 ombrières dans le département comme celles du Centre Hospitalier, pour un investissement total de 6,8 millions d’euros. Dans ce cadre, les quatre banques locales actionnaires de la SEM (Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie, Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire, et la Banque Populaire Grand Ouest) ont accepté de financer ces investissements à hauteur de 6 millions d’euros.

L’investissement citoyen en appui à un projet vertueux pour le climat et le territoire

Comme les autres projets portés par la Société Énergie Mayenne, la centrale solaire du Centre Hospitalier de Laval est ouverte au financement citoyen. En effet, les Lavallois, et les Mayennais en général, peuvent participer à cette transition énergétique et investir dans les centrales solaires en Mayenne, dont celles de leur commune. Ils peuvent alors devenir actionnaire d’Énergie Partagée qui vise un objectif de rentabilité de 4 % bruts par an ou/et devenir sociétaire d’Enercoop Pays de la Loire et bénéficier d’une réduction d’impôt de 18 % à 25 %. Pour Erwan Boumard, directeur d’Énergie Partagée, « Ce projet s’inscrit dans la dynamique de développement des énergies renouvelables citoyennes portée depuis 2010 par Énergie Partagée, qui fédère plus de 370 initiatives en France, dont plus de 180 sont co-financées par Énergie Partagée. Conçu pour favoriser la maîtrise locale de la production d’énergie, un tel projet citoyen bénéficie à son territoire d’implantation ainsi qu’aux acteurs locaux, par ses retombées économiques et son impact social. »

Encadré

La reconnaissance du Label Énergie Partagée pour une démarche citoyenne exemplaire

Les ombrières du Centre Hospitalier de Laval ont obtenu le Label Énergie Partagée en raison de leur approche exemplaire. Soutenu par l’Ademe, ce label distingue les démarches de développement d’énergie renouvelable particulièrement vertueuses pour les territoires. Il évalue les projets selon 12 critères détaillés répartis sur cinq axes essentiels : intérêt territorial, dynamique locale, finance éthique et citoyenne, gouvernance partagée, et écologie.