Trina Storage signe un accord avec Lower 48 Energy pour la rÃ©alisation d’un projet de stockage de 98 MWh Ã  Preston

Trina Storage, principal fournisseur mondial de solutions de stockage d’énergie et unité commerciale de Trinasolar, a signé un accord avec Lower 48 Energy pour réaliser un projet BESS de 98 MWh sur un site de deux acres à Preston au Royaume-Uni. L’installation assurera la stabilité du réseau et des capacités d’arbitrage sur le site.

La mise en œuvre du projet de stockage de Preston utilise le système Trina Storage Elementa intégré verticalement, doté des cellules exclusives de deuxième génération de Trina Storage. Les livraisons sont prévues pour le quatrième trimestre 2024, avec une mise sous tension prévue pour 2025. Une fois mis sous tension, le projet apportera une nouvelle stabilité du réseau et des capacités d’arbitrage au site. Il aura la capacité de stocker et de fournir 66 millions de kWh d’électricité par an, ce qui équivaut à alimenter 22 750 foyers, et contribuera à permettre une production accrue d’énergie renouvelable et à remplacer les centrales de pointe au gaz.

En tant que nouveau producteur d’électricité indépendant sur le marché britannique, ce projet est le premier pour Lower 48 Energy et le premier investissement dans les systèmes de stockage d’énergie par batterie au Royaume-Uni par son propriétaire majoritaire, Castleton Commodities International LLC. Hugh Mainwaring, président-directeur général de Lower 48 Energy, a déclaré : « Nous avons décidé de nous associer à Trina Storage pour ce projet en raison des antécédents positifs de l’entreprise dans la fourniture de systèmes comme celui-ci, ainsi que de la fiabilité, de l’expérience et de la solidité du groupe Trinasolar dans son ensemble. »