Meyer Burger reÃ§oit un prix pour les tuiles solaires et annonce son premier partenariat commercial

Dans le cadre de la phase pilote de la fabrication de sa tuile solaire, Meyer Burger Technology AG a d’ores et déjà annoncé son premier partenariat commercial, avec effet immédiat, avec Dachdecker-Einkauf Süd eG (DE Süd), l’un des distributeurs spécialisés de toitures leaders sur le marché en Allemagne. Ce dernier supervisera les premiers projets pilotes et les mettra en œuvre avec ses clients du secteur de la toiture.

Les tuiles solaires proviennent de la production pilote de Meyer Burger et contiennent des cellules solaires à haute performance de l’usine de production de Thalheim (commune de Bitterfeld-Wolfen). « Nous sommes ravis de pouvoir fournir au commerce, en partenariat avec Meyer Burger, un produit aussi innovant pour son lancement », déclare Björn Augustin, membre du directoire de DE Süd.

le lancement sur le marché de la tuile Meyer Burger est prévu pour la seconde moitié de 2023

Les tuiles solaires ont déjà été présentées cette année aux salons Intersolar ainsi qu’à Dach+Holz, où elles rencontré un vif intérêt auprès des installateurs, des couvreurs et des clients finaux. Dans son numéro de décembre 2022, PV Magazine a nommé la tuile de Meyer Burger « Top Innovation ». Le choix a été fait par un jury indépendant. Avec ce commentaire : “Une tuile solaire haut de gamme susceptible de doper le marché de la toiture dans le neuf. Cette solution pourrait aider à convaincre les garants du patrimoine, les architectes et les propriétaires de maisons qui, auparavant, renonçaient au photovoltaïque pour des raisons esthétiques. La tuile solaire pourrait aussi inciter plus de couvreurs à participer à la transition énergétique.” Après l’achèvement de la phase pilote actuelle, le lancement sur le marché de la tuile Meyer Burger est prévu pour la seconde moitié de 2023. Pour la production de masse de la tuile solaire, Meyer Burger prévoit de travailler sous contrat avec une entreprise européenne spécialisée dans la fabrication. Les cellules solaires et la technologie de connexion proviendra de la propre production de Meyer Burger, et l’entreprise sélectionnera et achètera également tous matériaux et composants. En conséquence, Meyer Burger garantit non seulement que le produit sera conforme aux normes de qualité élevées de l’entreprise, mais peut également tirer parti de ses chaînes d’approvisionnement existantes et protéger sa propriété intellectuelle.

Garantie produit et performance : 30 ans

Meyer Burger Tile est une solution innovante de tuiles qui se caractérise par une esthétique attrayante et un rendement énergétique supérieur, ainsi qu’une installation et une maintenance simples. La tuile donne aux couvreurs une flexibilité maximale, car ils ne sont plus liés à des dimensions de sous-structure fixes. “La conception de notre tuile Meyer Burger permet une apparence uniforme et esthétique sur toute la surface du toit. Elle est donc idéale pour les applications architecturales exigeantes », déclare Moritz Borgmann, directeur commercial de Meyer Burger. La tuile est destinée à être utilisée dans la construction ou le remplacement de toiture, les bâtiments en zone de réhabilitation et les bâtiments classés, ainsi que sur les bâtiments à la charge de toit limitée. Les tuiles solaires fourniront une efficacité de conversion à la pointe de l’industrie allant jusqu’à 17%, avec d’ores et déjà des améliorations prévues. Les tuiles solaires sont résistantes à la grêle (jusqu’à 55 millimètres de taille de grêlon) et sont classé comme couverture rigide. Meyer Burger offre une garantie de produit et de performance de 30 ans.