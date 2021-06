VIDEO: diffusion de la confÃ©rence consacrÃ© au Â« Tour d’horizon des opÃ©rations d’autoconsommation collective en Occitanie Â»

Le webinaire, organisé le 22 juin au matin par le bureau d’études Tecsol et le pôle de compétitivité DERBI, a réuni plus de 80 participants, pendant deux heures, autour de la thématique de l’autoconsommation collective de l’énergie électrique photovoltaïque, avec un focus sur les opérations de la Région Occitanie. Suite à l’ouverture de l’événement par le Président du pôle de compétitivité DERBI André Joffre, qui a fait bénéficier à l’auditoire de sa grande connaissance en matière d’énergie photovoltaïque, Mohamed Lahjibi, Renewable and energy transition project manager de ENEDIS, a fait un rappel de l’actualité réglementaire française en matière d’autoconsommation collective de l’énergie électrique photovoltaïque.

Divers acteurs sont ensuite venus présenter des expériences concrètes d’opérations d’autoconsommation collective, toutes basées en région Occitanie. Les interventions ont porté sur quatre grands enjeux de la thématique. Tout d’abord l’autoconsommation collective au sein des territoires a été illustrée par trois intervenants, Sébastien Labbé, directeur général de Occisolis, qui a mis en perspective plusieurs opérations avec revente d’électricité, Léo Paul Fournier, chargé de mission énergies renouvelables du Sieda, qui a présenté l’opération du quartier du Bourran à Rodez, et enfin un témoignage de la Mairie de Prémian.

La question de l’application de l’autoconsommation collective aux zones d’activités économiques a ensuite été abordée par Elodie Augey, cheffe du service innovation et compétitivité à Perpignan Méditerranée Métropole, avec l’opération Agorasun. Après cela, les enjeux de l’autoconsommation collective appliquée à l’habitat social ont été questionnés par les interventions de Dorian Litvine, PhD Consultant/Chercheur à l’ISEA, avec une présentation du volet Sciences Sociales de l’étude Digisol au sujet de l’opération d’Onet Le Château, ainsi que par Jonathan Balestier, Responsable Patrimoine du bailleur social Polygone, au sujet de la réhabilitation de logements sociaux à Mende. Enfin, l’événement s’est terminé par une ouverture de la thématique à la notion de « communautés d’énergies », avec la présentation du projet pilote Smart Lou Quila par Amaury Pachurka, Président de Beoga, suivi d’échanges riches et constructifs entre les intervenants et les participants. A voir ou à revoir !

www.youtube.com/watch?v=DoHl1xi-SSQ