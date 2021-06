Colloque annuel du Syndicat des Energies Renouvelables jeudi 7 octobre 2021 Ã  Paris : ouverture des inscriptions !

Depuis sa première édition en 1999, le Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables s’empare de sujets stratégiques pour l’ensemble des filières EnR et les met en débat. La crise sanitaire nous ayant contraints à reporter ce rendez-vous majeur des énergies renouvelables, traditionnellement programmé en début d’année, à l’automne, il se tiendra le jeudi 7 octobre 2021 à la Maison de l’UNESCO à Paris.



Intitulée “Avec une relance verte, redonnons du sens au progrès”, et placée sous le Haut patronage du Président de la République, la 22ème édition du colloque du SER se déroulera dans un contexte très spécifique, lié à la sortie de la crise sanitaire, à la relance de l’économie, aux engagements européens en matière de climat et quelques mois avant l’élection présidentielle, à l’orée d’un quinquennat décisif pour la transition énergétique. Parmi les intervenants confirmés au casting, entre autres, Barbara Pompili, ministre de la Transition Ecologique, Bruno Le Maire ministre de l’Economie, de la Finance et de la Relance, Pascal Canfin, Président de la Commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire du Parlement européen, ancien ministre, Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence Internationale de l’Energie, Christiane Lambert, président de la FNSEA ou encore Odile Renaud-Basso, Présidente, Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)…

Nouveau ! Pour la première fois, le Colloque annuel du SER sera diffusé en ligne et en direct sur une plateforme dédiée.

