Sunâ€™R Power : une nouvelle Ã©tape de lâ€™autoconsommation des entreprises et collectivitÃ©s avec lâ€™offre Autoconso Digitale de Volterres

L’autoconsommation électrique des entreprises et collectivités reste très marginale malgré un potentiel foncier important (toitures, friches, etc.). Pour accompagner ces organisations dans cette étape décisive pour le développement des énergies renouvelables, Sun’R Power, acteur français indépendant du photovoltaïque, annonce l’adoption de l’offre Autoconso Digitale de Volterres. On vous en dit plus !

La France a mis en place une stratégie ambitieuse de développement des EnR et notamment de son parc de production solaire. Mais les 10,3 GW installés à fin 2020 représentent seulement 51% de l’objectif 2023 défini par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Pour atteindre ces objectifs, les autorités souhaitent encourager l’autoconsommation. Celle-ci permet aux entreprises et collectivités de consommer directement l’électricité produite sur leurs espaces fonciers. La pratique reste marginale malgré un cadre règlementaire favorable. L’autoconsommation est freinée par des enjeux de dimensionnement des projets et des logiques financières différentes entre les producteurs d’électricité et leurs clients : les premiers misent sur le long-terme pour rentabiliser leurs projets (10 à 20 ans), tandis que les acteurs privés et publics projettent leurs activités à des horizons plus courts. Par ailleurs, les installations d’autoconsommation sont généralement dimensionnées en fonction de la consommation de l’entreprise ou du service public et non pas de ses capacités foncières.

L’innovation pour s’affranchir de ces obstacles

Afin de développer une offre d’autoconsommation répondant aussi bien aux enjeux des producteurs d’électricité que de leurs consommateurs, Sun’R Power adopte l’offre Autoconso Digitale développée par Volterres, permettant de réaliser un projet d’autoconsommation sans contrainte de puissance et à un tarif de l’énergie attractif. Cette solution permet aux entreprises d’installer une centrale solaire de dimension adaptée au potentiel de leur site. Avec une solution d’autoconsommation classique, elles étaient auparavant bridées par le fait de ne pouvoir produire plus que ce qu’elles consomment, au risque de perdre le surplus. La taille des installations était donc très limitée malgré le foncier disponible pour installer des panneaux photovoltaïques. Avec Autoconso Digitale, les clients Sun’R Power peuvent désormais s’affranchir de cette contrainte et produire plus qu’ils ne consomment. Grâce à l’outil de traçabilité R.E.D.S. (Renewable Energy Digit System), développé par Volterres et basé sur la blockchain pour tracer l’électricité verte, les clients de Sun’R Power sont en mesure d’identifier le devenir de l’électricité produite en surplus par leurs installations. Celle-ci, une fois réinjectée sur le réseau Enedis, sera tracée jusqu’à d’autres sites de consommation (consommateurs locaux ou sites affiliés au client, clients de Volterres sur le territoire français), permettant ainsi aux clients de Sun’R Power de valoriser auprès de leurs parties-prenantes leurs résultats en matière de production d’électricité verte.

Une offre qui n’exige pas d’engagement sur le long terme

Dans un second temps, cette solution permet également de dépasser une autre limite actuelle de l’autoconsommation : le tarif d’achat. En effet, les projets d’autoconsommation actuels sont négociés avec les fournisseurs sur la durée, avec un tarif bloqué pendant 10 à 20 ans, à travers notamment les Power Purchase Agreements (PPA). Une entreprise, qui peut difficilement se projeter sur une période aussi longue, et avec un montant fixe qui peut être surévalué, sera donc réticente à initier un projet d’autoconsommation. Grâce à Autoconso Digitale, le client s’affranchit de cette contrainte : l’offre se réfère au prix du marché, et n’exige pas d’engagement sur le long terme. Destiné aux entreprises et aux collectivités qui souhaitent prendre part à la transition énergétique, ce partenariat permet de viabiliser de nombreux projets d’autoconsommation tout en conservant l’enjeu local et le bénéfice d’image du site producteur.

Et l’Autoconso devint Digitale…

Cette offre témoigne de l’ambition de Sun’R Power de développer des projets EnR vertueux et innovants, au profit du territoire, et dont l’énergie produite est consommée localement. « Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de cette offre, développée en partenariat avec le fournisseur d’électricité Volterres. Une offre qui permet enfin de répondre aux stratégies RSE des entreprises ainsi qu’aux plans d’action des collectivités locales. » déclare Jean Chenevat, Directeur de Sun’R Power. « Nous sommes heureux de mettre à disposition du producteur Sun’R Power et de ses clients la solution Autoconso Digitale. Il s’agit d’un cas d’application de ce que la technologie innovante de traçabilité développée par Volterres peut apporter à des projets EnR qui ne trouveraient pas de viabilité dans le cadre habituel de l’autoconsommation et qui peuvent ainsi voir le jour, au bénéfice de la transition énergétique et de l’ensemble des parties prenantes. », déclare Alexis Bouanani, Directeur de Volterres.