VIDEO DEBAT/ Autoconsommation : oÃ¹ en sommes-nous ?

La 7ème Université de l’autoconsommation organisée à aris par le syndicat Enerplan a été le cadre d’un débat passionnant entre Baptiste Possémé, Enerdata, David Marchal, Directeur exécutif expertise et programmes – ADEME, Lorine Gagliolo, Vice-présidente – Grand Besançon Métropole, Laetitia Brottier, Vice-Présidente d’Enerplan – DUALSUN et enfin Hervé Lextrait, Directeur du pôle Transition énergétique d’Enedis. Thème de cette plénière. Autoconsommation : où en sommes-nous ?

C’est un fait l’autoconsommation connaît un boom inévitable avec des progressions incroyables d’une année sur l’autre. +71% en nombre d’installation de juin 2023 à juin 2024 et +82% en puissance sur la même période. La France compte désormais 556 000 installations raccordées en autoconsommation individuelle soit 3 GW de puissance. Sur l’autoconsommation collective, on est à 120% de progression des installations entre août 2023 et août 2024, soit 246 opérations versus 544. Des chiffres encourageants dans une France pourtant très en retard sur le sujet par rapport aux objectifs européens et à la plupart de ses voisins. La table ronde donne des raisons d’y croire…

