OPTIMUM TRACKER lÃ¨ve 10 millions dâ€™â‚¬, en point de mire lâ€™international et lâ€™agrivoltaÃ¯sme

OPTIMUM TRACKER, leader français du tracker solaire pour les centrales photovoltaïques de production d’électricité, s’associe au fonds d’investissement ORAXYS qui investit 10 millions d’euros. Ensemble, ils ont pour ambition commune (i) de renforcer les équipes commerciales et de R&D, (ii) de poursuivre le développement international en développant des projets dans de nouveaux pays comme les États-Unis et (iii) de renforcer la position avant-gardiste du Groupe dans l’agrivoltaïsme. Un programme ambitieux !

« Nous remercions Madyan et Yacin De Welle pour leur confiance. En améliorant la production des centrales solaires et en tant qu’acteur pionnier de l’agrivoltaïsme, OPTIMUM TRACKER contribue à la croissance des énergies renouvelables et à la réduction des émissions de CO 2 . La société s’inscrit ainsi parfaitement dans la stratégie d’investissement du fonds ORAXYS ENVIRONMENT 2 qui développe des entreprises européennes à contribution positive sur l’environnement. Nous sommes convaincus de l’expertise et des compétences des équipes d’OPTIMUM TRACKER pour offrir la meilleure solution sur le marché aux professionnels de l’agrivoltaïsme » souligne Johan van de Ven, Associé de l’équipe industrielle d’ORAXYS.

« Plus qu’un investisseur, un partenaire stratégique »

Convaincus dès leur plus jeune âge par la nécessité de la Transition Énergétique, Madyan et Yacin De Welle ont fondé en 2009 le groupe OPTIMUM TRACKER. Basé à Meyreuil, aux pieds de la Sainte Victoire, le Groupe conçoit, produit et installe des trackers solaires, équipements constitués de supports de panneaux solaires motorisés et pilotés grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle. La technologie des trackers, inspirée du tournesol, permet de positionner les panneaux photovoltaïques en suivant la course du soleil et ainsi de lisser et d’optimiser la production électrique en suivant la courbe de consommation tout au long de la journée. Fort de ses 40 collaborateurs, dont plus de la moitié d’ingénieurs, le groupe a de nombreux brevets lui permettant de se positionner comme l’acteur innovant sur son secteur. En s’appuyant sur les compétences des équipes internes en matière d’intelligence artificielle et de mécanique, le groupe propose aujourd’hui des technologies qui lui permettent de se démarquer de la concurrence telles que : optimisation de la production par temps couvert, maintenance prédictive, suivi individuel de la performance des trackers, etc. Grâce à ces différents savoir-faire, OPTIMUM TRACKER répond parfaitement aux enjeux des constructeurs et des exploitants de centrales photovoltaïques à savoir : simplifier l’installation, maximiser la production d’électricité et réduire les coûts liés à la maintenance. De quoi attirer l’œil des investisseurs. « Nous sommes ravis de cet accord avec ORAXYS, car cette association repose sur des valeurs communes, notamment notre engagement en faveur de l’innovation durable, la performance au service de la transition énergétique et l’impact positif sur notre environnement. Pour cette levée de fonds, il était essentiel de nous associer à des partenaires qui partagent notre vision d’une croissance responsable et qui placent l’impact environnemental au cœur de leurs préoccupations. Dans le développement d’OPTIMUM TRACKER, ORAXYS est bien plus qu’un investisseur, c’est un partenaire stratégique avec qui nous construisons un avenir durable » précise Yacin De Welle, Président d’OPTIMUM TRACKER.

« Accélération de notre internationalisation et des solutions agrivoltaïques »

En tant que fils d’agriculteurs, Madyan et Yacin De Welle ont été pionniers dans le développement de trackers solaires dédiés à l’agrivoltaïsme. Dès 2015, ils ont commercialisé une gamme permettant d’allier l’optimisation de la production agricole ainsi que la production d’énergies renouvelables sur un même terrain. Grâce à ces premières réussites, ils ont continué d’investir dans la recherche et le développement de solutions favorisant les rendements agricoles (gestion de la luminosité, protection de la chaleur, réduction de l’évaporation, protection contre la grêle…). OPTIMUM TRACKER fonde de grandes ambitions sur ce développement qui répond en tous points aux besoins exprimés par les exploitants, tout en s’ouvrant de multiples opportunités d’espaces non exploités. À ce titre, l’expertise de l’équipe a été renforcée par l’arrivée de plusieurs ingénieurs agronomes. « Nous sommes très heureux d’accueillir le fonds ORAXYS à notre capital, un fonds spécialisé dans la croissance d’entreprises engagées dans l’efficacité des ressources et la préservation de la nature à l’international. Cette Opération de levée de fonds est une étape importante dans l’histoire d’OPTIMUM TRACKER, avec pour objectif de financer notre croissance mais également d’être challengé et conseillé par les équipes d’ORAXYS dans l’accélération de notre internationalisation et des solutions agrivoltaïques. Un grand merci aux équipes d’ATOUT CAPITAL pour leur accompagnement tout au long de cette opération » conclut Madyan De Welle, Directeur Général d’OPTIMUM TRACKER.

Encadré

Un premier projet livré cette année aux États-Unis

Avec 70 projets livrés depuis 2009 et plus de 1 GWc de puissance déployé dont 75 % à l’international, le Groupe fait partie des acteurs mondiaux de référence de la technologie tracker. Rapidement identifié par ses clients comme un partenaire performant et fiable, OPTIMUM TRACKER a exporté son savoir-faire en dehors de France, notamment en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour des clients tels que TOTAL ENERGIES, VOLTALIA, BORALEX, ARKOLIA et INERCOM. Sa capacité à adapter ses équipements en conditions critiques lui a permis de s’implanter dans des marchés émergents en forte croissance. OPTIMUM TRACKER a contribué à plusieurs projets solaires de grande envergure, particulièrement dans des environnements difficiles comme les déserts et les zones semi-arides, où la robustesse de ses produits a montré son efficacité. Le groupe a par ailleurs livré cette année son premier projet aux États-Unis. Le Groupe se concentre également sur la réduction de l’impact environnemental à travers des solutions de fabrication et d’installation éco-responsables notamment en utilisant de l’acier recyclé. Il contribue également au développement des énergies renouvelables dans des pays en développement où le solaire est le seul moyen d’accès à l’énergie.