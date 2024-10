Sun’Agri inaugure sa nouvelle installation viticole agrivoltaïque au Château de La Domèque

La famille Roger et Sun’Agri inaugurent à Cruscades (11) un nouveau dispositif de protection climatique agrivoltaïque (3MWc), au-dessus d’une parcelle de 3,53 hectares de Chardonnay, cultivée en Agriculture Biologique. Ce projet représente une avancée dans la protection des vignobles d’Occitanie, à l’heure où la région est durement impactée par les effets du changement climatique.

L’augmentation globale des températures et les périodes de sécheresses successives subies dans les territoires du sud-est de la région Occitanie altèrent les rendements, mais également l’équilibre des saveurs des vins, dû à la maturité précoce des raisons (taux de sucre et degré d’alcool plus élevés, modification du goût et chute de l’acidité des vins). C’est pour répondre à ces problématiques que la famille Roger a choisi de se tourner vers Sun’Agri pour protéger ses parcelles viticoles grâce à une technologie agrivoltaïque.

« Avec l’agrivoltaïsme dynamique, j’ai désormais la certitude que le soleil ne sera pas une menace pour mes vignes »

Cette installation est la deuxième en France à avoir obtenu après construction le label de l’AFNOR Certifications « Projet Agrivoltaïque de Classe A – mise en service », en août 2024. Ce label garantit des normes élevées de qualité, de confiance et de transparence pour les agriculteurs et les organismes instructeurs, tout au long du cycle de vie des projets agrivoltaïques. “ Je crois en l’agrivoltaïsme. L’objectif est de conserver la qualité de ma production sans craindre les coups de chaud. Le soleil reste mon meilleur allié, mais avec l’agrivoltaïsme dynamique, j’ai désormais la certitude qu’il ne sera pas une menace pour mes vignes. Il n’y a pas l’ombre d’un doute, cette solution est la clé pour protéger mon activité face au changement climatique.”, indique Frédéric Roger.

Gagner en résilience et limiter les pertes liées au changement climatique

L’installation de persiennes agrivoltaïques dynamiques au-dessus des vignes permettra de contrôler le micro-climat au niveau des vignes, l’ensoleillement reçu, mais aussi de réduire la consommation en eau des cultures (de l’ordre de 30 à 60 %, par rapport à un site non-protégé). “L’inauguration de ce projet est une grande satisfaction, et l’aboutissement de plusieurs années de travail au service de la protection des vignes. Il existe aujourd’hui des solutions respectueuses de l’environnement pour pérenniser les cultures, assurer la production et maintenir des caractéristiques œnologiques des récoltes”, indique Cécile Magherini, Directrice Générale adjointe de Sun’Agri.

Dialogue en temps réel avec le système de pilotage des panneaux

Différents équipements et capteurs sont installés sur la parcelle (compteurs d’irrigation pour mesurer la consommation de l’eau, tensiomètres, stations météo) au sol, sur les plantes et dans l’air. Ils dialoguent en temps réel avec le système de pilotage des panneaux pour optimiser leur utilisation. Une zone témoin d’un demi-hectare cultivée à l’identique et équipée des mêmes capteurs permet de mesurer objectivement les résultats et bénéfices du dispositif. Le suivi agronomique de la parcelle sera effectué par l’Institut Français de la vigne et du vin Occitanie pendant six ans. Afin de préserver et valoriser la biodiversité du site, la structure agrivoltaïque de La Domèque est utilisée comme support de 10 gîtes pour l’accueil des chiroptères (pipistrelle) et 10 nichoirs spécifiques aux chouettes chevêches, mésanges bleues, mésanges charbonnières et rougequeues noirs. Six pierriers ont été installés autour de la parcelle pour le repos des reptiles. La puissance électrique produite par l’installation est de 3 MWc, équivalent à la consommation électrique de 850 foyers.