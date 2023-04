VIDEO / Avis en faveur du dÃ©veloppement d’une industrie photovoltaÃ¯que en France et en Europe

Dans le cadre de ses rendez-vous, l’Académie des technologies propose un éclairage à partir de ses travaux sur un sujet en évolution. Après ses rapports sur les nouvelles technologies génomiques appliquées aux plantes et sur le carburant durable pour décarboner le transport aérien, l’Académie publie son avis technique et économique pour développer les productions industrielles de panneaux photovoltaïques en France et en Europe, entre recommandations techniques, industrielles et organisationnelles pour réussir. Cet avis, mandaté par les administrations en charge de France 2030 pour éclairer les orientations et les priorités de cet important programme, a désormais vocation à devenir public.

Points clés de l’avis porté par Jean-Pierre Chevalier, académicien co-auteur

Analyse des technologies classiques et de rupture et des besoins en énergie décarbonée pour les produire

Situation actuelle de l’industrie européenne. Croissance et renouvellement du marché à l’horizon 2050

Faiblesses et forces de la France et de l’Europe pour restaurer leur souveraineté industrielle face à la Chine et aux États-Unis

Recommandations à l’échelle française et européenne pour organiser une filière multi technologies et qui intègre simultanément la production des panneaux et la partie aval des intégrateurs et de l’électronique associée

Capitaliser sur une politique européenne claire et stable pour l’énergie, associée à un prix compétitif de l’électricité

Les conditions nécessaires à l’éclosion d’une filière

Au moins deux conditions semblent nécessaires pour réussir le développement d’une industrie photovoltaïque. Dans un premier temps et à l’instar de ce que font ses concurrents, l’Europe doit envisager de mettre en place des politiques interventionnistes et de protection pour permettre un redémarrage d’une industrie. Ceci signifie spécialement d’agir en termes de subventions, de droits de douanes et de politique d’achats publics. Noter en particulier que les panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine avec une électricité qui contient en moyenne 600 gCO2/kWh. Second point. Une politique européenne claire et stable pour l’énergie, associée à un prix compétitif de l’électricité, est une condition nécessaire pour la visibilité des investissements à long terme. Une incitation de la France auprès de grands industriels nationaux de l’énergie et de l’électronique à s’impliquer dans la production des cellules serait très souhaitable.

Quid de l’Académie des Technologies ?

Indépendante, l’Académie des technologies est un établissement public, placé sous la protection du président de la République. Elle a été créée en 2000, pour éclairer les politiques publiques et la société sur les technologies et leurs enjeux. Elle accueille 360 personnalités élues, reconnues du secteur économique, de l’industrie, des scientifiques, des acteurs de l’éducation ou encore des sciences humaines. Son rôle :

► Émet des propositions et des recommandations pour une meilleure exploitation des technologies au service de l’homme et de l’intérêt général

► Éclaire sur les technologies émergentes, sur les choix stratégiques en apportant la garantie d’une approche indépendante et éclairée par des compétences multiples

► Valorise l’image des technologies auprès des jeunes et de leurs parents, et encourage les vocations féminines

► Vise à contribuer aux débats de société sur l’apport des technologies et les opportunités et les risques associés

► Et à élever l’intérêt et la compréhension du public en participant à son information

