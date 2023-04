Fountaine Pajot : premier catamaran de croisiÃ¨re solaire Ã  hydrogÃ¨ne au monde Ã©quipÃ© de la technologie REXH2Â® dâ€™EODev

Dans la suite de son ambitieux plan stratégique Odyssea 2024, le groupe Fountaine Pajot, numéro deux mondial de la conception et fabrication de catamarans de croisière, en collaboration avec EODev, développeur et fabricant français de groupes électro-hydrogène zéro émission, a conçu et fabriqué le premier catamaran de croisière à hydrogène au monde : le Samana 59 Smart Electric REXH2®. Un bateau qui est solaire !

Avec plus de 15 ans de démarches en faveur du développement durable et l’ambition de préserver l’Océan pour les générations présentes et futures, le groupe Fountaine Pajot entre aujourd’hui dans une nouvelle dimension d’engagement environnemental. Le développement de la gamme Smart Electric et la conception des tous derniers catamarans, Aura 51 Smart Electric et le Samana 59 Smart Electric REXH2®, contribuent à accélérer la transformation environnementale de l’industrie nautique au niveau mondial.

Fountaine Pajot ET EODev : un partenariat visionnaire

Le partenariat noué dans le cadre du lancement du tout premier catamaran SAMANA 59 équipé de la technologie REXH2® d’EODev est un aboutissement et le début d’une nouvelle ère dans l’industrie de la plaisance. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette collaboration. La volonté de Fountaine Pajot d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 en suivant son plan stratégique Odyssea 24, l’engagement d’EODev de développer des solutions zéro émission et la volonté commune de proposer un nouveau modèle pour la navigation de plaisance durable. Face aux enjeux de la décarbonation que nous connaissons aujourd’hui, le SAMANA 59 Smart Electric REXH2® : premier catamaran de croisière au monde équipé d’une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène, propose aux plaisanciers une solution sans émissions, sans bruit, sans fumées et sans odeurs, pour continuer à profiter de la mer sans l’impacter. « Dans le cadre de la transition environnementale, partie intégrante de notre plan stratégique 2024, Fountaine Pajot fait ici la démonstration de son positionnement en tant que plateforme d’innovation. Le choix de la technologie EODev est l’illustration de notre volonté de réunir autour d’une même table les experts de solutions qui profitent à tous, et de donner corps à notre ambition d’atteindre le zéro carbone d’ici 2030, que ce soit pour la production de bateaux ou leur utilisation. Nous sommes fiers et heureux de faire partie des précurseurs, et impatients de franchir de nouvelles étapes dans le déploiement de solutions propres » déclare Romain Motteau, Directeur Général adjoint, Fountaine Pajot.

42 m2 de panneaux solaires de type « Slim » pouvant fournir jusqu’à 6145 Wh

Tout dernier né des chantiers, le Samana 59 Smart Electric est un catamaran à voile équipé de solutions énergétiques alternatives et du REXH2® électro-hydrogène d’EODev. Afin de réduire son impact carbone, le Samana 59 Smart Electric dispose d’une architecture énergétique vertueuse composée d’un REXH2® pouvant fournir jusqu’à 70 kW de puissance en continu, d’une batterie composée de cellule LiFePO4-EVEPOWER (Lithium-Fer Phosphate) de 63kWh intégré par EVE SYSTEM et Alternatives Énergies et de 42 m2 de panneaux solaires de type « Slim » pouvant fournir jusqu’à 6145 Wh. Cette mixité énergétique permet de tirer profit de toutes les énergies renouvelables à bord (solaire, éolien, hydrogène). Au port, l’équipage pourra faire le plein d’hydrogène et recharger ses batteries si besoin. La gestion de l’ensemble des technologies est assurée par la fonctionnalité Smart Cruising, un Power Management System automatisé pour assurer un pilotage simple et intuitif de cette haute technologie.

Encadré

Ce qu’il faut retenir