Solar Power Europe : lâ€™Europe dit oui Ã  45% dâ€™Ã©nergies renouvelables !

L’Europe vient de connaître un grand succès pour sa sécurité énergétique et climatique. A travers un vrai plaidoyer pour les énergies renouvelables !

L’UE est parvenue à un accord provisoire sur l’objectif européen d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 : un objectif contraignant de 42,5% d’énergies renouvelables, plus un objectif indicatif de 2,5%. « Comme beaucoup d’entre vous le savent, SolarPower Europe a travaillé dur pour atteindre cet objectif élevé en matière d’énergie renouvelable, grâce à notre campagne #Yesto45RES et à notre travail de plaidoyer rigoureux au cours des deux dernières années. Nous sommes ravis de voir cette ambition accrue, qui est absolument nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques et œuvrer en faveur d’un système énergétique 100% renouvelable et sans combustibles fossiles d’ici 2040 » précise Walburga Hemetsberger, CEO de Solar Power Europe . Par rapport à l’objectif inférieur de 40 % qui était sur la table, 45 % d’énergies renouvelables correspondent à :

réduire les émissions de CO2 de l’UE de 500 tonnes chaque année

économiser 200 milliards d’euros sur les coûts d’importation de gaz

réduire de moitié le volume des importations de gaz dont l’Europe a besoin

« Ce succès a donné un bon ton avant notre assemblée générale annuelle qui s’est tenue dans les bureaux de SolarPower Europe à Bruxelles début avril. Au cours de la réunion, nous avons tenu des élections pour nommer les membres clés du conseil, y compris le président, deux postes de vice-président et deux membres du conseil d’administration. Félicitations à notre président Aristotelis Chantavas, à nos deux vice-présidents, Jochen Hauff, Baywa r.e., et Alexandra Sombsthay, Akuo energy, ainsi qu’aux membres de notre conseil d’administration, Stefanie Alexander, RWE Renewables, et Jörg Ebel, IBC Solar. Nous sommes impatients de travailler avec ces leaders de la transition énergétique pour créer une Europe construite pour l’avenir, construite pour les citoyens et construite pour l’énergie solaire ! » poursuit Walburga Hemetsberger.

« L’énergie solaire européenne entre dans une nouvelle ère. L’énergie solaire est plus demandée que jamais, et les citoyens et les décideurs politiques comptent sur nous pour assurer la neutralité climatique et la sécurité énergétique. C’est un grand honneur d’être réélu président de SolarPower Europe et de pouvoir continuer à construire les bases solaires du nouveau système énergétique européen. » ajoute Aristotelis Chantavas, Président, SolarPower Europe

Globalement ce mois de mars 2023 devrait rester dans les annales de Solar Power Europe. Outre ce passage à 45% des EnR, l’association a ainsi reçu les plus grands PDG d’Europe dans ses bureaux à Bruxelles pour échanger avec les vice-présidents, les commissaires et les directeurs généraux de la Commission européenne sur une série de sujets solaires. La Commission européenne a publié sa proposition de réforme de l’organisation du marché de l’électricité de l’UE et de la loi sur l’industrie à consommation énergétique nette zéro. Solar Power Europe a également reçu des dons très généreux de ses membres pour la collecte de fonds de Solar Supports Ukraine. Sans oublier les futures tenues d’un webinaire sur l’énergie solaire, la biodiversité et l’utilisation des terres le 20 avril et d’un atelier sur les villes solaires le 24 avril prochain. Un printemps lumineux !