VIDEO/ A revoir, confÃ©rence de lâ€™Aduhme (Agence locale des Ã©nergies et du climat) sur lâ€™autoconsommation

L’Aduhme a organisé le 24 novembre dernier une web conférence de 9h à 11h30 visant à promouvoir l’autoconsommation PV auprès des collectivités : état des lieux, contexte réglementaire, domaines d’application et retours d’expérience ont été abordés dans cette pour bien évaluer les atouts de ce système de production d’électricité d’origine renouvelable.

Rappel du programme : – Mot d’accueil par Rémi Chabrillat, président de l’Aduhme – Intervention de Daniel Mugnier, Responsable Agence TECSOL AURA : Tout comprendre pour mener à bien un projet d’autoconsommation photovoltaïque – Intervention de Lilian Ligier et Frédéric Chagnon – DR Auvergne – Enedis : Le réseau, un rôle clé dans les projets d’autoconsommation photovoltaïque collective – Intervention de Thomas Salles, associé gérant – SYSTEMES SOLAIRES : Retour d’expérience et savoir-faire local

L’Aduhme, agence locale des énergies et du climat, a été créée en 1996 dans le cadre du programme européen SAVE II à l’initiative de la Ville de Clermont-Ferrand et de l’ADEME Auvergne. Cette association à but non lucratif rassemble en son sein plus de soixante-dix adhérents institutionnels parmi lesquels des collectivités territoriales, des organismes bailleurs, des gestionnaires de réseau de distribution d’énergie, des fédérations et autres syndicats professionnels, des associations de préservation de l’environnement, etc.

www.youtube.com/watch?v=21ZMEL8SVdk&feature=youtu.be