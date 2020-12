Les produits de Sirea disponibles sur la plateforme dâ€™Occitanie Â« Dans Ma Zone Â»

Pour soutenir l’économie locale, la Région Occitanie lance la plateforme « Dans Ma Zone », clin d’œil marqué à Amazone on l’aura compris, et permet aux consommateurs de trouver des produits confectionnés ou manufacturés en Occitanie. Cette plateforme est l’occasion pour Sirea, fabricant de systèmes d’autoconsommation photovoltaïque pour les particuliers et professionnels de mettre en avant ses produits fabriqués et industrialisés à France, comme c’est le cas pour son système d’autoconsommation avec stockage. Pour rappel, Sirea détient depuis 2019 le label Origine France Garantie sur certains de ses produits, notamment l’armoire d’autoconsommation AEA 3000+, qui certifie la fabrication du système sur le territoire français avec des composants majoritairement produits en France. Une initiative rafraichissante de la Région Occitanie !

app.dansmazone.laregion.fr/company/3961