PlanÃ¨te OUI met en service ses premiÃ¨res centrales solaires

Planète OUI, gestionnaire d’énergie 100% renouvelable, lance la mise en service de 3 de ses 6 centrales photovoltaïques de 100 kWc chacune, construites et maintenues par le groupe IEL, dans les Pays de la Loire. Pour de nouveaux kWh solaires…

Propriétaire de ces six centrales solaires de 100 kWc à 100%, Planète OUI s’inscrit désormais dans la production d’énergie renouvelable. La première centrale, située à Saint-Germain de Prinçay, a été mise en service le 25 novembre dernier. Trois autres suivront courant décembre, tandis que les deux dernières seront mises en service début 2021. Les panneaux photovoltaïques sont installés en toitures sur des bâtiments à usages agricoles : hangars de stockage de matériels agricoles, élevage de génisses, de chèvre, ou encore stockage de céréales et de fourrage.

Acteur intégré, de la production à la fourniture

Les choix d’investissement de Planète OUI porte à la fois sur des moyens de production dit en injection totale (toute la production est injectée sur le réseau électrique) que sur des moyens de production en autoconsommation individuelle. Avec cette démarche, Planète OUI construit progressivement son rôle d’acteur intégré de la production jusqu’à la fourniture. Cette mise en service a pour ambition de permettre à Planète OUI de confirmer son positionnement sur la production d’électricité verte avec l’objectif de couvrir de façon croissante la consommation de ses clients. Il vient appuyer l’ambition de Planète OUI d’aller vers un modèle énergétique décentralisé, favorisant le développement d’installations locales de production renouvelable.

Investissement dans des actifs solaires

« Chez Planète OUI, nous sommes convaincus qu’il faut intégrer la production renouvelable dans les territoires et l’environnement. Nous avons donc fait le choix de nous tourner vers l’investissement dans des actifs de production renouvelable, comme ce parc de 6 centrales. L’objectif est de jouer le rôle de tiers de confiance vis-à-vis des citoyens, des collectivités, des territoires, en apportant également toutes les compétences nécessaires pour que cette production d’énergie renouvelable soit pleinement intégrée dans une logique de gestion de l’approvisionnement énergétique des consommateurs finaux. L’objectif de la transition énergétique ne se résume pas à produire une électricité renouvelable, mais bien à assurer une fourniture d’électricité renouvelable aux consommateurs finaux en respectant l’enjeu écologique et de solidarité pour réussir cette transition » explique Nicolas Ott, Directeur du Développement et de l’Innovation de Planète OUI.