Vichy CommunautÃ© : le parking du stade aquatique de Bellerive-sur-Allier parsemÃ©s dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques

En 2008, la commune de Bellerive-sur-Allier appartenant à Vichy Communauté se dotait d’un Stade Aquatique composé d’un espace balnéo-ludique de 500 m² qui réunit sous le « dôme bleu » nombre d’équipements dont un toboggan de 40 mètres. Un espace forme et l’espace détente viennent compléter la panoplie. Onze ans plus tard, un nouvel équipement de confort axé sur le développement durable est venu enrichir cette offre. En effet le parking du stade est depuis le printemps 2019 recouvert d’ombrières photovoltaïques pour apporter une protection contre les éléments (soleil et pluie) pour les usagers tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

20% de taux de couverture

Ce projet solaire qui vient d’être inauguré ces derniers jours a été lauréat de l’Appel d’Offre CRE autoconsommation après étude du bureau d’études Tecsol Auvergne Rhône-Alpes. Les 1200 m² de panneaux SunPower remarquablement intégré architecturalement affichent une puissance de 281 kWc. Les modules sont couplés avec des onduleurs SolarEdge dotés d’optimiseurs en sous face. L’énergie produite est entièrement consommée avec un taux de couverture de 20% pour le deuxième équipement le plus énergivore de Vichy Communauté après la station d’épuration. De belles économies sont ainsi attendues sur les factures grâce à une énergie produite localement. Et d’économies parlons-en ! Le coût global de ce projet se monte à près de 650 000 euros HT avec pour le photovoltaïque une enveloppe de 315 000 euros HT. Vichy Communauté est un acteur très impliqué dans la transition énergétique et prépare des projets de grandes ampleurs, dont des centrales solaires au sol thermique sur réseau de chaleur et au sol…. L’histoire solaire de Vichy Communauté est en train de s’écrire !