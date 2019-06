Raid ThÃ©mis Natur’Energies 2019 : la 4Ã¨me Ã©dition de cette aventure outdoor sâ€™annonce Ã©clectique et haute en couleurs !

Organisé dans le Départent des Pyrénées-Orientales sur le site de Thémis Solaire Innovation les 14 et 15 septembre 2019, le Raid Thémis Natur’Energies, premier évènement outdoor européen réservé aux professionnels des énergies renouvelables et de la transition énergétique, est l’occasion de participer en équipe à 2 jours de compétitions sportives et ludiques sur un site exceptionnel.

Pour sa 4ème édition, le Raid Thémis Natur’energies à prévu un programme haut en couleur : Trail & Bike, Course d’Orientation, Escalade-Bloc, Biathlon Bobkart, Corde Game, mais également cette année des défis intégrants les nouvelles mobilités électriques avec une course d’Hoverkart et de VTT électriques, et bien sûr, une nouvelle édition du défi FabLab Solaire !

Pour respirer, prendre de la hauteur et dépenser son énergie en équipe (de 3 à 5 personnes à plus de 1600 mètres d’altitude en plein cœur des Pyrénées. Accessible à tous les niveaux, ce raid sensation est l’occasion de passer un week-end convivial en pleine nature mais aussi de rencontrer différents professionnels du secteur des EnR pour un challenge unique en son genre. Vous êtes intéressé, vous travaillez dans les EnR ? Foncez, montez votre équipe et venez participer à l’aventure.

Pour s’inscrire…