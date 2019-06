Royaume-Uni – Les experts chinois en énergies renouvelables planifient un avenir énergétique durable

Des scientifiques de l’Université de Birmingham ont rejoint, le 7 juin dernier, leurs homologues chinois lors du Forum sur le développement des systèmes d’énergie futurs organisé par la Chine et le Royaume-Uni en 2019. Objectif : explorer de nouveaux moyens novateurs d’accélérer l’adoption des énergies renouvelables. Plus de 100 experts et chercheurs en énergie se sont réunis à l’Université de Birmingham pour débattre des principaux défis auxquels font face les futurs systèmes énergétiques utilisant des sources d’énergie durables, ainsi que pour créer de nouveaux partenariats entre les milieux industriels et universitaires britanniques et chinois.

Le professeur Xiao-Ping Zhang, directeur du Smart Grid du Birmingham Energy Institute de l’Université de Birmingham, a déclaré: «Décarboniser le secteur de l’énergie en renforçant l’adoption des énergies renouvelables est essentiel pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Nous ne pouvons qu’accélérer la transition mondiale vers la réduction des émissions de carbone en combinant les énergies renouvelables, les connexions modernes au réseau électrique, la gestion intelligente de la demande et les réformes du marché. Notre forum à l’Université de Birmingham propose un examen complet et opportun des progrès, des applications et des défis engendrés par la production d’énergie renouvelable à grande échelle. C’est une excellente occasion de créer des partenariats passionnants entre chercheurs et fabricants de technologies dans ce domaine vital. ”

Baosen Zheng, Président de la CSEE, a déclaré: « La Chine se vante du développement le plus rapide de la production d’énergie éolienne et photovoltaïque au monde. Ces dernières années en particulier, les énergies renouvelables, principalement éoliennes et photovoltaïques, ont explosé, les capacités installées d’énergie éolienne et de production photovoltaïque atteignant 184 GW et 174 GW respectivement en 2018. D’ici 2030, la production d’énergie renouvelable en Chine représentera plus de 30% du total, ce qui posera des problèmes pour la planification et l’exploitation du système électrique. Certains pays européens et américains ont de nombreuses expériences éprouvées en matière de planification, de répartition conjointe, de fonctionnement du marché de l’électricité, de commerce interrégional etc. en matière de forte pénétration d’énergies renouvelables.

Plus d’infos…