Via Lendosphere, EDF Renouvelables lance un financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que dâ€™Ottmarsheim

EDF Renouvelables a ouvert le 17 mai dernier un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale photovoltaïque d’Ottmarsheim, dans le Haut-Rhin. D’un montant de 200 000 euros, la collecte est réservée aux habitants du Haut-Rhin, et des départements limitrophes : Bas-Rhin, Vosges et Territoire de Belfort. Implantée sur les communes d’Ottmarsheim et de Hombourg, la centrale solaire d’Ottmarsheim revalorise les anciens terrains de la base vie du chantier du grand canal d’Alsace autrefois utilisés pendant la construction de la centrale hydraulique et de son barrage. Les travaux ont débuté en 2021, et la centrale photovoltaïque a été inaugurée en juillet 2023. D’une puissance totale installée de 15,5 MWc, la centrale est composée d’environ 28 000 panneaux photovoltaïques. Elle produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 7 500 habitants, soit 2,2 fois la population des communes d’implantation.

Le financement participatif chez EDF Renouvelables

Depuis 2015, 5 000 investisseurs privés ont pu participer dans la construction d’installations renouvelables à hauteur de 10 millions d’euros sur 60 collectes en France. Ouvert principalement aux riverains vivant à proximité des projets solaires, éoliens terrestres et en mer, le financement participatif initié par le groupe EDF constitue un levier significatif afin de répondre à la demande grandissante des particuliers de pouvoir s’investir dans la transition énergétique de leur territoire tout en bénéficiant de retombées économiques. Pour Gaëtan Lesne, Responsable Région Développement Grand-Est d’EDF Renouvelables : « Nous sommes très heureux de proposer aux particuliers l’opportunité de contribuer au financement participatif de la centrale photovoltaïque d’Ottmarsheim. Fruit d’un travail mené en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, la centrale solaire d’Ottmarsheim est un exemple de la transition énergétique qui permet la reconversion et la valorisation d’un ancien site industriel, contribuant ainsi à la transition énergétique du territoire. »