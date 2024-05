Low carbon, les modules Infinity RT de DMEGC Solar certifiÃ©s ISO 14067

DMEGC Solar a annoncé que ses modules PV Infinity et Infinity RT ont obtenu la déclaration de vérification de l’empreinte carbone du produit ISO 14067. Il s’agit d’une autre réalisation en matière de développement durable obtenue par l’entreprise après avoir obtenu la certification EPD (Environmental Product Declaration). Les résultats prouvent une fois de plus le travail de l’entreprise en matière de modules photovoltaïques à faible émission de carbone.

La norme ISO 14067 est une méthode de calcul spécifique élaborée par l’Organisation internationale de normalisation pour résoudre le problème de « l’empreinte carbone d’un produit ». Elle couvre les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre pendant tout le cycle de vie des produits, depuis l’acquisition des matières premières, la fabrication, le transport, la vente, l’utilisation jusqu’à l’élimination. Grâce à la certification ISO 14067, les entreprises peuvent quantifier l’empreinte carbone des produits tout au long de leur cycle de vie, identifier et optimiser le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ainsi promouvoir le passage à des méthodes de production plus respectueuses de l’environnement. Au fil des ans, DMEGC Solar s’est efforcée de réduire l’empreinte carbone de ses produits. Il y a quelques années, l’entreprise est devenue l’un des premiers fabricants de modules photovoltaïques à obtenir la certification « faible émission de carbone » de la France. Aujourd’hui, elle renforce cette avance en devenant le premier fabricant de modules à base de plaquettes de silicium à recevoir la certification ISO 14067

Les modules « verts » sont entièrement produits à partir d’énergies renouvelables

Les nouveaux modules utilisent des cellules rectangulaires plus grandes, ce qui permet d’augmenter la puissance et l’efficacité tout en conservant la même taille de module. Outre l’avantage de réduire les coûts BOS et LOCE du système, les nouveaux modules de la série RT ont également un nouveau label : une production d’énergie 100 % renouvelable, qui provient d’une certification obtenue par l’usine de modules de l’entreprise au début de l’année dernière. Grâce à l’installation de systèmes photovoltaïques sur les toits de l’usine, ainsi qu’à des investissements continus dans l’utilisation de l’énergie hydroélectrique et éolienne, les modules « verts » sont entièrement produits à partir d’énergies renouvelables. L’une des usines de modules de DMEGC Solar a reçu la certification d’usine zéro carbone délivrée par TÜV SÜD en octobre de l’année dernière, la première usine quatre étoiles zéro carbone certifiée par l’agence.