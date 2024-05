Blue Solutions produira en France les batteries solides du futur

C’est en Bretagne et en Grand Est que Blue Solutions a pour projet de développer et produire des batteries pour véhicules électriques de nouvelle génération. Blue Solutions vise la création de près de 1 500 emplois d’ici 2032, avec un investissement global de plus de 2,2 milliards d’euros. A terme, la gigafactory de Blue Solutions pourra représenter une capacité annuelle de production de 25 GWh, soit l’équivalent de 250 000 véhicules/an, au bénéfice des consommateurs français et européens.

Le 17 mai dernier, l’usine de batteries, installée à Ergué-Gabéric en bretagne, a reçu la visite de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, de Valérie Debord, vice-présidente de la Région Grand Est, de Loig Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne et d’Isabelle Assih, présidente de Quimper Bretagne Occidentale. Un aréopage de prestige à la hauteur des ambitions du groupe Bolloré ! « Ces projets de dimension européenne font la démonstration que la Bretagne est une terre d’innovation et que la filière industrielle de l’automobile et des mobilités décarbonées y a un bel avenir. Nous sommes fiers d’accompagner cette démarche, qui vient confirmer le dynamisme, l’attractivité et l’intelligence de l’ouest breton ! » assurent Loig Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne et Isabelle Assih, présidente de Quimper Bretagne Occidentale.

« Blue Solutions fait le choix d’industrialiser en France ses batteries solides »

Dans un contexte de transformation profonde de la filière automobile, Blue Solutions est aujourd’hui la seule entreprise à fabriquer des batteries solides Lithium-Métal à l’échelle industrielle. Elle s’appuiera sur des ruptures technologiques majeures pour ses batteries solides de nouvelle génération (GEN4) qui offriront 40% d’autonomie supplémentaire par rapport aux capacités maximales actuellement projetées sur les batteries lithium-ion. Elles permettront à la France et à l’Europe de répondre aux attentes du marché automobile en termes de performance, de sécurité, de coût et de respect de l’environnement. Des activités de R&D avancées et une première ligne pilote seront conduites en Bretagne, sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale, également soutien du projet. « Blue Solutions fait le choix d’industrialiser en France ses batteries solides qui seront parmi les plus performantes au monde. Cette décision est une bonne nouvelle pour le pays et pour la planète, elle est rendue possible par une politique économique stable et attractive pour les investissements industriels et par une collaboration entre Etat et régions exemplaires » a confié Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Ces nouvelles batteries solides GEN4 pourront être produites en Alsace à l’horizon 2030

Alors que le secteur des batteries fait l’objet d’une compétition mondiale largement dominée par l’Asie, les projets de Blue Solutions contribueront à préserver la souveraineté de la France et à assurer l’avenir de sa filière automobile qui représente plus de 4 000 entreprises et 400 000 emplois. Dans ce moment clé pour l’Europe et la France, l’Etat, la Région Bretagne et la Région Grand Est sont fiers de soutenir ces projets majeurs pour la transition écologique et la réindustrialisation des territoires. Dans le cadre de l’objectif France 2030 de produire près de 2 millions de véhicules électrifiés par an en France et de la Stratégie nationale sur les batteries, le développement d’une offre française des batteries, innovante et compétitive est primordiale. La filière industrielle est particulièrement soutenue, et de manière inédite, par le crédit d’impôt investissement industries vertes (C3IV). « Avec ce projet de nouvelle gigafactory, la Région Grand Est fait de l’Alsace un territoire d’avant-garde de la filière automobile. Soutenu conjointement avec la Bretagne, Blue Solutions pourra permettre à notre Région d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire industrielle de son territoire avec la création de près de 1500 emplois tout en contribuant à la souveraineté française et européenne ! » a tenu à préciser Franck Leroy, président de la Région Grand Est. Et Cyrille Bolloré, Président-directeur général du Groupe Bolloré de conclure : « Nous sommes heureux que la France soutienne une activité dans laquelle nous investissons depuis 30 ans, qui représente une vraie rupture permettant à l’industrie automobile européenne de gagner la course technologique de la prochaine décennie. »