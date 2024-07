vHive dÃ©voile une solution d’inspection et d’analyse automatisÃ©e pour optimiser la production d’Ã©nergie des parcs solaires

vHive permet l’inspection autonome des parcs solaires, ce qui accélère la résolution des problèmes et l’amélioration de la production d’électricité. De quoi maximiser les performances de l’ensemble des portefeuilles éoliens et solaires !

vHive, spécialiste mondial des logiciels de jumeaux numériques pour la numérisation des actifs d’entreprise, vient de sortir un nouveau produit conçu pour la numérisation autonome et l’analyse IA des parcs solaires. La solution unique de numérisation solaire de bout en bout de vHive offre une vision complète des anomalies de puissance, de leurs causes et de leur impact sur la perte de puissance. Ces informations permettent aux producteurs d’énergie solaire et aux équipes de service O&M d’établir des priorités et d’accélérer les réparations, garantissant ainsi des performances de production optimales.

La technologie multi-drones réduit les temps d’inspection sur place

Les technologies brevetées Auto-Discovery™ et Multi-Drone de la société garantissent une capture de données cohérente et efficace dans le cadre d’un processus entièrement autonome. Cela permet des inspections périodiques internes plus fréquentes, améliorant ainsi la production d’énergie en permettant l’identification et la résolution précoces des problèmes. Les clients réduisent considérablement le temps passé sur le terrain, car la technologie multi-drones réduit les temps d’inspection sur place. De plus, l’utilisation autonome de plusieurs drones fonctionnant en parallèle améliore la qualité des données saisies en mesurant l’ensemble du champ solaire dans des conditions d’ensoleillement similaires. Cela permet d’accélérer l’obtention d’informations exploitables en vue d’une production MW optimale.

Des inspections fréquentes

La plateforme Digital Twin, optimisée par des analyses d’IA avancées, offre à la fois une vue d’ensemble du portefeuille et des capacités de requêtes détaillées dans les modules et sous-modules individuels. Ces outils d’inspection détaillés aident les équipes de maintenance à hiérarchiser les réparations et à optimiser leurs cycles de maintenance. En outre, la plateforme est conçue pour accueillir différents types d’actifs, y compris les inspections d’éoliennes et de panneaux solaires, offrant ainsi une solution unifiée pour gérer toutes vos ressources d’énergie renouvelable en un seul point. Cette source unique permet de rationaliser les opérations, d’assurer une gestion efficace et de maximiser les performances de l’ensemble de vos portefeuilles éoliens et solaires.

« Les propriétaires de fermes solaires subissent souvent des pertes importantes en raison des limites des inspections manuelles ou annuelles par drone. Notre solution offre le moyen le plus efficace d’effectuer des inspections fréquentes, en fournissant des informations immédiates sur les problèmes détectés et leur impact sur la performance globale », déclare Tomer Daniel, cofondateur et CTO. « vHive résout la dépendance à l’égard de tiers pour l’inspection des actifs, en simplifiant le processus d’inspection, ce qui permet à nos clients de découvrir de nouvelles opportunités de revenus, de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la sécurité des employés ».