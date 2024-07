GreenYellow et Orange sâ€™associent pour solariser son data center en Pologne

GreenYellow, spécialiste de la transition énergétique décentralisée en France et à l’international et Orange Polska, géant polonais des télécommunications, ont signé un accord pour solariser le Data Hub de Varsovie, un des centres de données les plus importants de Pologne. Ce contrat de 20 ans repose sur le modèle innovant PVaaS (Photovoltaic-as-a-Service). GreenYellow prendra en charge le financement, la construction, la maintenance et l’entretien de la centrale solaire en toiture, permettant à Orange Polska de bénéficier d’une énergie verte, locale et compétitive, 100% autoconsommée sur site et sans investissement initial.

La centrale photovoltaïque de 299 kWc, installée sur le toit du Data Hub de Varsovie à Lesznowola, produira annuellement 250 MWh d’énergie verte, soit un total de 5 000 MWh sur la durée du contrat.

Des avantages concrets et durables

Cette énergie sera intégralement autoconsommée par le site, évitant ainsi l’injection dans le réseau local et réduisant les coûts de distribution pour Orange Polska. Ce projet permettra également d’éviter l’émission de 3 200 tonnes de CO 2 sur l’ensemble de la période, marquant une avancée significative dans la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise.

Un modèle de partenariat Innovant

Grâce au modèle PVaaS, GreenYellow prend en charge les coûts d’investissement, offrant ainsi à Orange Polska une solution de décarbonation efficace sans grever sa capacité de crédit. Les équipes de GreenYellow Polska fourniront un service clé en main, de l’analyse des solutions énergétiques à la gestion complète du système, en passant par l’élaboration des plans d’investissement et l’installation.

« Le champ d’application de l’accord est adapté aux besoins individuels d’Orange Polska »

« Nous sommes ravis de travailler avec l’une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde. Nous suivons de près les défis auxquels ce secteur est confronté et nous y répondons avec notre plateforme d’offres de décarbonation. Le champ d’application de l’accord est adapté aux besoins individuels d’Orange Polska et répond aux problèmes réels du client. Les avantages à long terme que nous garantissons au client – à la fois financiers et environnementaux – font partie intégrante de l’accord », déclare Anna Dobrowolska, directrice des ventes chez GreenYellow Polska. GreenYellow poursuit sa mission d’accélérateur engagé de la transition énergétique, en soutenant un secteur très consommateur d’énergie dans ses actions de décarbonation. De plus, ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de GreenYellow en Europe, lancée en 2022.