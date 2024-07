Voltalia exploite 6,4 gigawatts pour clients tiers

Voltalia franchit le cap des 6 gigawatts au niveau mondial grâce à un nouveau contrat d’exploitation et de maintenance au Brésil. “ Une fois encore, nos clients reconnaissent les normes de performance élevées de Voltalia en matière d’exploitation et de maintenance. Nous progressons rapidement vers notre objectif global de 8 gigawatts exploités pour compte de tiers à horizon 2027 “, déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia. Le nouveau contrat, signé avec trois clients, marque la consolidation des capacités de service de Voltalia au Brésil. Il porte sur la maintenance prédictive, préventive et corrective, la gestion des stocks et les services auxiliaires pour les installations d’Arinos, un complexe développé et vendu par Voltalia dans l’État brésilien de Minas Gerais.