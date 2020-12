VGE, un prÃ©sident prÃ©curseur visionnaire sur lâ€™Ã©nergie solaire

Feu président Valéry Giscard d’Estaing qui vient de s’éclipser à l’âge de 94 ans a été en son temps un précurseur dans le domaine de l’énergie solaire. En 1978, il crée le Comes (Commissariat à l’Energie Solaire) pour développer plus avant cette énergie renouvelable et avec l’objectif que l’électricité photovoltaïque prenne une place substantielle en France. Voilà ce qu’il disait lors d’une interview donnée à Europe 1 le 18 janvier 1980 : « Nous avions donc a rechercher des sources d’énergie nationale pour la France. Ces sources, nous les avons recherchées dans plusieurs directions. D’abord, naturellement les énergies nouvelles. J’ai crée en 1978 le commissariat à l’énergie solaire mais il faut savoir que ces formes à venir d’énergie ne seront pas d’usage massif avant les années 2000 – 2010. L’académie des sciences des Etats-Unis a publié hier un rapport à ce sujet et eux-mêmes estiment que c’est à partir de 2010 que l’énergie solaire pourra apporter une contribution – que nous souhaitons – à nos besoins en énergie ». Visionnaire !