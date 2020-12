Dans lâ€™Aude, le fonds de dotation du groupe Valorem soutient des projets contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique

Spécialisé dans les énergies renouvelables, le groupe Valorem répond à la fois au changement climatique, aux enjeux des collectivités territoriales, à la préservation de la biodiversité, et à la dimension sociale. En 2019, son fonds de dotation Watt for Change a lancé un appel à des associations et autres acteurs du monde social pour soutenir des actions de lutte contre la précarité énergétique en France.

10 associations ont ainsi été sélectionnées. Parmi elles, l’association EcoHabiter en Corbières et Minervois, créée en 2014 dans le prolongement du travail mené depuis plus de dix ans par le territoire en matière d’habitat et d’énergie. A l’initiative du projet « De petits travaux pour un grand pas », l’association souhaite venir en aide aux personnes en grande précarité énergétique. L’idée étant d’accompagner, d’ici fin 2021, 15 foyers en situation précaire à travers la réalisation et le suivi administratif des travaux de rénovation énergétique de leur logement (isolation écologique, remplacement de porte, changement de système de chauffage etc.).

En 2020, deux foyers ont commencé à bénéficier de l’aide de l’association EcoHabiter

Il s’agit ici de personnes seules aux faibles ressources financières habitant sur le territoire des Corbières. Dans le premier cas, EcoHabiter est intervenu suite à une panne de cumulus laissant la propriétaire sans eau chaude et sans capacité financière pour se rééquiper. Les bénévoles ont d’abord pallié l’urgence en finançant grâce au fonds le remplacement du cumulus avec du matériel performant. L’association a ensuite facilité les démarches administratives de l’opérateur qui assure l’accompagnement des aides à l’amélioration de l’habitat, la personne ne connaissant pas ses droits en la matière. C’est finalement une approche globale de rénovation énergétique qui a pu être apportée à cette personne en situation de précarité.

Dans le second cas, Ecohabiter a contribué à l’amélioration de l’isolation et du système de chauffage d’une personne locataire. La situation préalable inconfortable de cette personne – pas d’isolation en toiture ou fenêtre, chauffage à pétrole, inefficace, couteux et extrêmement polluant – a été grandement améliorée par une nouvelle isolation écologique en laine de bois – fournie par l’entreprise lézignanaise Bois Eco-Matériaux Aude, spécialisée dans les éco matériaux -, une fenêtre en bois, installée par un menuisier de Tournissan, Pascal Sarda, ainsi que par le recours à un poêle à bois. Ce dispositif à impact environnemental positif est très performant, tant en hiver qu’en été. Fidèle à ses valeurs, EcoHabiter fait travailler le tissu local en collaborant avec des artisans du territoire. Très active, elle établit ses actions dans un esprit de solidarité et de réciprocité. Deux autres familles devraient également se voir proposer de l’aide dans les prochaines semaines.