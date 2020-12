EVER Monaco : la 16Ã¨me Ã©dition se tiendra du 5 au 7 mai 2021 Ã  lâ€™espace Fontvieille

L’exposition EVER Monaco change de lieu pour offrir plus de place à ses exposants et permettre l’essai d’un plus grand nombre de véhicules. La SMEG (Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz) renouvelle sa confiance à EVER Monaco en tant que sponsor.

Nouveau lieu, nouveau décor, nouvelles possibilités : EVER Monaco change tout ! Afin de répondre aux besoins d’exposition croissants pour les véhicules électrifiés et les technologies au service de la mobilité durable et des énergies renouvelables, EVER Monaco investit l’espace Fontvieille. Une surface disponible de près de 9 000 m² située à proximité de la Roseraie Princesse Grace et du port de Fontvieille, facile d’accès et bordée de nombreux parkings. Outre le Festival International du Cirque de Monaco, l’espace Fontvieille et son chapiteau accueillent toute l’année des manifestations éclectiques très exclusives. Pour la première fois, EVER Monaco va bénéficier de cet emplacement privilégié, et permettre à ses partenaires et à ses exposants de profiter de la magie du lieu.

” Je suis particulièrement heureux de voir notre manifestation continuer à se développer, dans une période difficile pour tous “, indique S.E.M. Bernard Fautrier, Président d’EVER Monaco. ” Le changement climatique, la perspective d’un avenir décarboné et l’évolution de nos moyens de transport nous poussent à faire encore davantage, et offrir un champ d’expression encore plus large à nos partenaires et exposants. La 16ème édition d’EVER Monaco sera en outre liée au sport automobile électrifié, avec le 4ème E-Prix Formula E à Monaco, mais aussi au nautisme durable grâce à notre collaboration avec le Yacht-Club de Monaco. “

La seconde « Electric Week » de la Principauté

Comme en 2019, EVER Monaco se rapproche du championnat du monde FIA de Formula E, et recevra plusieurs de ses acteurs au cours de manifestations dédiées. Pilotes, patrons d’écurie, constructeurs automobiles, tous seront invités à se retrouver pour des moments de convivialité autour de l’exposition.

EVER Monaco est un événement ouvert à tous, particuliers comme professionnels. Tables rondes, démonstration de véhicules propres, objets de micro-mobilité, rencontre entre dirigeants d’une mobilité qui bouge, EVER Monaco et ses nombreuses animations sont ouverts à tous gratuitement.

Les start-ups sont les bienvenues

Pour la quatrième année consécutive, EVER Monaco accueillera des start-ups afin de les aider à rencontrer des investisseurs, et pouvoir présenter leurs projets au plus grand nombre. Une zone dédiée, au cœur de l’exposition et à tarif préférentiel, leur est réservée. Enfin, EVER Monaco 2021 accueillera une nouvelle fois la finale du concours METHA EUROPE (Maîtrise de l’Energie dans les Transports et l’Habitat), qui est organisée par les Ecoles de l’Institut Mines Télécom (IMT). EVER Monaco répond aux strictes normes du label Monaco Safe, qui permettra à tous de bénéficier des meilleures conditions sanitaires au cours de la manifestation. Rendez-vous est pris en Principauté du 5 au 7 mai, pour vivre ensemble cette édition exceptionnelle d’EVER Monaco.