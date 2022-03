ArrivÃ©e des premiers modules sur le parc photovoltaÃ¯que de Volgelsheim dans le Haut-Rhin

A l’occasion de la livraison des premiers modules sur le parc PV de Volgelsheim, les partenaires du projet, la SAEM Vialis et ENGIE Green, ont reçu la visite de Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’insertion auprès de la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion sur le chantier de construction de la centrale solaire.

D’une puissance de 22,2 MWc, le projet de Volgelsheim a été sélectionné dans le cadre du 1er lot de l’appel d’offres photovoltaïque « transition énergétique du territoire de Fessenheim » lancé par le Ministère de la Transition écologique. Le site d’implantation est un ancien terrain militaire de manœuvres où la centrale occupera une surface de 20 hectares. L’installation sera équipée de 41 472 modules et sa production permettra d’alimenter l’équivalent de la consommation d’environ 11 000 personnes par an. Le projet est porté et réalisé par la Société Centrale PV Volgelsheim dont les actionnaires sont ENGIE Green, leader du solaire photovoltaïque en France et VIALIS, Société Anonyme d’Economie Mixte locale basée à Colmar dans le Haut-Rhin. Le choix de la structure partenariale retenue démontre l’engagement des 2 partenaires à développer les énergies renouvelables dans un souci de performance environnementale et de compétitivité, au service de la transition énergétique du territoire.

La SAEM VIALIS, en tant que fournisseur et distributeur d’énergie local, consolide ainsi son rôle d’opérateur de proximité dans la transition énergétique au service de ses clients, particuliers, professionnels et collectivités. Elle détient à ce jour 20 % du capital du projet aux côtés de la société ENGIE Green France et cette part sera, à terme, portée à 65,5 %. La mise en service industrielle est prévue en août 2022. Une nouvelle centrale solaire bientôt en construction VIALIS et ENGIE Green ont également annoncé que le projet Ligelios venait à son tour d’être retenu lauréat du dernier appel d’offres ministériel dont les résultats ont été publiés début mars. Il s’agit d’une nouvelle centrale au sol sur un site dégradé en périphérie ouest de la Ville de Colmar d’une surface de 11.1 ha avec une puissance de 11, 5 MWc.