Verso Energy lance la construction et le financement de la centrale solaire flottante des GraviÃ¨res de lâ€™Arroux

Verso Energy annonce le lancement de la construction et la pose du premier flotteur de la centrale solaire flottante des Gravières de l’Arroux, premier projet solaire flottant d’ampleur en Bourgogne-Franche-Comté. Situé sur les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux, ce projet permettra de revaloriser cinq anciennes gravières par la production d’une énergie renouvelable, décarbonée et locale. Il s’agit également de la première centrale flottante construite par Verso Energy, qui en a confié la réalisation aux sociétés Solutions30 et Ciel & Terre. Un projet exemplaire de reconversion d’anciennes gravières !

En mobilisant des sites anthropisés issus de cinq anciennes carrières à ciel ouvert de sable et de granulats exploitées par le Groupe Bouhet (société de travaux publics implantée en Saône-et-Loire), le projet de Verso Energy permet la revalorisation de foncier artificialisé par la production d’une énergie renouvelable, décarbonée et locale, tout en préservant les écosystèmes aquatiques.

Une puissance de plus de 23 MWc

Développée avec le fort soutien des élus et en particulier du maire de Gueugnon et du maire de Rigny-sur-Arroux, cette installation solaire photovoltaïque d’une puissance totale de 23,1 MWc, produira chaque année plus de 26,4 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation de 12 000 personnes, près du double de la population cumulée des deux communes. Un bureau d’études indépendant effectuera un suivi inédit de la faune et de la flore et de la qualité de l’eau durant la durée d’exploitation, visant à mieux mesurer l’impact des installations photovoltaïques flottantes sur les écosystèmes. Les résultats seront partagés avec les autorités environnementales, faisant de cette centrale un projet pilote à l’échelle nationale.

Une première en Bourgogne-Franche-Comté grâce à un partenariat entre Verso Energy, Solutions30 et Ciel & Terre

Verso Energy a confié à Solutions30 Energies et Ciel & Terre International la conception, la fourniture et l’installation des structures flottantes, et des infrastructures électriques associées. Ce partenariat avec Solutions30 Energies (contractant EPC photovoltaïque et éolien depuis 2006, avec plus de 1,66 GW installés sur 600 projets) et Ciel & Terre International (pionnier et expert mondialement reconnu du solaire flottant depuis 2011 avec 1.22 GW de capacité installée pour 325 projets) aboutira à la mise en service de la centrale, prévue au troisième trimestre 2025. L’installation, dont les flotteurs sont conçus et fabriqués en France par Ciel & Terre, contribue à l’émergence d’une filière nationale prometteuse. Elle mobilise également plusieurs contractants locaux, dont le Groupe Bouhet, ancien exploitant et propriétaire des gravières, en charge des travaux de génie civil et de terrassement.

Encadré

Un projet ouvert à l’investissement citoyen

Le projet, qui représente un investissement d’environ 24 millions d’euros, est détenu et financé en fonds propres par Verso Energy. Un financement bancaire long-terme a également été sécurisé auprès de BNP Paribas. Le projet est par ailleurs ouvert à l’investissement citoyen au travers d’une campagne de financement participatif ouverte sur la plateforme Lendopolis et réservée aux habitants de la Saône-et-Loire et des départements limitrophes (Ain, Allier, Côte d’Or, Jura, Loire, Nièvre et Rhône).