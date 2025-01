Solaire mondial : quatre Ã©lÃ©ments Ã  surveiller en 2025 selon le bureau dâ€™analyse Wood Mackenzie

Le marché solaire mondial a poursuivi sa tendance à la croissance en 2024, atteignant 495 GWc de capacité installée, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2023. La demande d’électricité augmentera dans toutes les régions en raison de la forte tendance à la prolifération des centres de données et de l’électrification croissante. Cependant, plusieurs limites telles que l’incertitude politique, les mesures protectionnistes, l’interconnexion et le transport. Les goulots d’étranglement mettront un terme à la tendance à la croissance annuelle de la construction solaire, même dans les conditions actuelles d’offre excédentaire de modules. Ces facteurs, ainsi que la dynamique du marché régional, devraient se traduire par une nouvelle capacité mondiale atteignant 493 GWdc en 2025, soit une légère contraction d’une année sur l’autre.

Les tendances suivantes façonneront le marché mondial de l’énergie solaire en 2025 et au-delà :

1. L’industrie solaire devra s’adapter à un nouveau paradigme politique plus incertain. Le déploiement solaire ralentir dans de nombreux pays à mesure que les changements politiques se concrétisent. Incertitude post-électorale, diminution des incitations, réformes potentielles du secteur et évolution vers des programmes climatiques moins ambitieux devraient entraîner une stagnation des installations solaires à 493GWc après des années de croissance exponentielle.

2. La course sera lancée pour que l’industrie solaire puisse capitaliser sur la croissance des centres de données, les fameux data centers désormais soumis aux calculs exponentiels de l’IA (Intelligence artificielle). Avec la demande croissante de centres de données pour les entreprises, la capacité zéro émission remodèlera la création et le développement de projets solaires. Une part plus élevée de projets solaires sera associé à l’énergie éolienne, au stockage et/ou au gaz naturel pour répondre à des besoins énergétiques plus élevés, et nous verrons l’innovation au sein des termes contractuels, des modèles commerciaux et des architectures système. La concurrence énergétique axée sur les centres de données devrait faire augmenter les prix des contrats d’achat d’énergie solaire (PPA).

3. Alors que 2024 était l’année des comptes pour le secteur manufacturier, 2025 sera l’année de la rationalisation. Après deux années de faibles prix des panneaux solaires en raison de la surcapacité mondiale, les prix des modules augmenteront pour compenser la perte de bénéfices importantes subies par les fabricants. La Chine restera le pôle manufacturier dominant, et les pôles émergents en Inde, aux États-Unis et au Moyen-Orient devraient ajouter au moins 100 GW de capacité de fabrication au parc solaire mondial. La coordination des constructeurs chinois, soutenus par le gouvernement chinois, sera la priorité clé pour parvenir à la rationalisation de l’industrie.

4. Les évolutions technologiques dans les équipements solaires ouvriront la voie à une nouvelle ère d’efficacité des actifs. Les cellules de type N deviendront les technologies prédominantes, remplaçant l’ancien PERC de type p. La technologie cellulaire Integrated Back Contact (IBC) permettra de dominer le segment de la production distribuée. L’architecture de l’onduleur de tension augmentera jusqu’à 2 000 Vdc, réduisant ainsi les coûts et améliorera l’évolutivité. Les trackers intelligents alimentés par l’IA amélioreront l’efficacité et les robots seront de plus en plus utilisés dans la construction et l’entretien pour faire face à la hausse des coûts de main-d’œuvre et aux pénuries. L’amélioration de la technologie solaire a encore beaucoup de marge de progression.

Chaque jour de la semaine à venir, nous développerons en détail chacune de ces quatre tendances. Demain mardi : L’industrie solaire devra s’adapter à un nouveau paradigme politique plus incertain