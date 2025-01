Lancement dâ€™un projet pilote de tuiles photovoltaÃ¯ques SunStyle Ã  la gare SNCF de Sedan

SNCF Gares & Connexions expérimente un projet innovant à la gare de Sedan : l’installation de tuiles photovoltaïques. Sedan a été choisie pour cette expérimentation en raison de ses caractéristiques uniques qui en font le site idéal. Détails !

La gare SNCF de Sedan se prête parfaitement à l’expérimentation d’une centrale solaire en tuiles photovoltaïque. Elle bénéficie d’une consommation énergétique adéquate, de grands pans de toiture orientés permettant une production diffuse dans la journée et une charpente en bon état. À la suite d’une analyse approfondie, un dossier de consultation des entreprises et un appel d’offres ont été lancés pour sélectionner le prestataire le plus adapté à cette mission, selon des critères techniques et financiers rigoureux. L’entreprise Le Bras Frères a ainsi été retenue pour réaliser les travaux.

Le projet de la gare de Sedan

La gare de Sedan bénéficiera de 1 200 m² de toiture rénovée, dont 890 m² seront équipés de tuiles photovoltaïques. Ce système permettra de produire 95 MégaWatt-heure par an en énergie renouvelable, soit l’équivalent de la consommation de 20 foyers. La gare consommera 60% de cette production, tandis que les 40% restants seront revendus à EDF Obligation Achat. Le poids modeste des tuiles photovoltaïques n’a pas nécessité de renfort de la charpente.

SNCF Gares & Connexions est déterminée à continuer d’innover pour une mobilité durable pour tous

Gares & Connexions SNCF Gares & Connexions a inscrit dès 2020 le déploiement des énergies renouvelables dans sa feuille de route stratégique, assumant une ambition pionnière dans le groupe SNCF, élargie depuis à grande échelle avec le lancement de SNCF Renouvelables. Cette stratégie anticipait également des réglementations incitatives dont la loi Climat & Résilience de 2021. Elle est applicable aux bâtiments et impose, selon leur usage et leur surface, l’installation en toiture de végétalisation ou de dispositifs solaires.

Encadré

SunStyle concilie photovoltaïque, esthétique et préservation du patrimoine

SunStyle, est le leader du marché des tuiles solaires. Déployées pour la première fois en 2010 à une large échelle en toiture des bâtiments du Marché International Saint-Charles à Perpignan, du campus Google à San Francisco ou encore de l’hôtel Hyatt (bâtiment du 19e siècle) de Rouen, les tuiles solaires éponymes ont depuis essaimé et été mises en œuvre dans une quinzaine de pays sur tous types de bâtiments. Conçues et assemblées en France avec des composants de grande qualité majoritairement produits sur le territoire, la qualité, la durabilité et la performance des tuiles solaires SunStyle sont certifiées par deux Avis Techniques et leur présence sur la liste verte de l’Agence Qualité Construction (AQC). Elles résistent aux pressions de vent de catégorie 1 à 4 (Eurocodes), ainsi qu’à celles rencontrées en zones cycloniques. Elles sont également certifiées pour résister aux grêlons de 50 millimètres de diamètre (classification RG5), ainsi qu’aux conditions de neige rencontrées en haute altitude.