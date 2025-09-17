Vers une industrie plus verte : Kenvue soigne lâ€™environnement sur son site franÃ§ais de SÃ©zanne (51)

Kenvue, l’une des plus grandes entreprises de santÃ© grand public au monde, a dÃ©ployÃ© une centrale PV au sol sur son site de production franÃ§ais Ã SÃ©zanne dans la Marne, dans le cadre de sa stratÃ©gie de rÃ©duction des Ã©missions carbone. L’entreprise amÃ©ricaine s’est engagÃ©e Ã rÃ©duire ses Ã©missions de gaz Ã effet de serre de 42 % d’ici 2030, tout en renforÃ§ant la rÃ©silience et l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de ses usines. Parmi les solutions une centrale solaire en France avec lâ€™appui technique de GoodWeÂ !

Le site de Kenvue est dÃ©jÃ fourni Ã 100% par de lâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable (Ã travers dâ€™un Accord dâ€™Achat dâ€™Energie EMEA (Power Purchase Agreement – vPPA) mais souhaitait aller plus loin dans sa dÃ©marche de transition Ã©cologique, et d’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. L’installation de plus de 3000 panneaux solaires pour une puissance de 1,7 MWc et 1 850 MWh de production annuelle, permettra de couvrir 22% de la consommation d’Ã©nergie annuelle du site. Elle permet Ã©galement d’Ã©viter 92 tonnes d’Ã©missions de COâ‚‚ chaque annÃ©e, par rapport Ã une production d’Ã©nergie Ã©quivalente provenant du rÃ©seau.

Sur le plan technique, GoodWe a proposÃ© comme solution l’onduleur GoodWe 250K-HT Series. Il est parfaitement adaptÃ© aux modules haute puissance de 570 Wpc supportant jusqu’Ã 20 A de courant d’entrÃ©e maximum par chaÃ®ne. GrÃ¢ce Ã ses 12 trackers MPPT, l’onduleur chaÃ®nes optimise la gÃ©nÃ©ration d’Ã©nergie et rÃ©duit le LCOE (coÃ»t actualisÃ© de l’Ã©lectricitÃ©) pour le client. La surveillance au niveau string permet de superviser l’installation solaire pour une maintenance intelligente et proactive. GoodWe a Ã©galement fourni un support sur site pour garantir la bonne mise en service de la centrale. Â«Â Nous sommes ravis de contribuer concrÃ¨tement Ã la stratÃ©gie de dÃ©carbonation dâ€™un acteur majeur de la santÃ©Â Â» assure Gilles Lemagnen Country Manager France. SantÃ© et Ã©nergie solaire, un binÃ´me complÃ©mentaireÂ !