Arkolia ouvre une collecte de financement participatif local de 1,3 Mâ‚¬ pour la centrale solaire au sol de Laluque (40)

La campagne de financement participatif est ouverte par Arkolia pour un montant de 1,3 millions d’euros et est rÃ©servÃ©e aux habitants et personnes morales des dÃ©partements limitrophes au projet : Landes (40), PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques (64), Gers (32), Lot-et-Garonne (47) et Gironde (33). Il sâ€™agit dâ€™une nouvelle levÃ©e de fonds dÃ©diÃ©e pour la construction de la centrale solaire au sol de LALUQUE (40) dâ€™une puissance de 16,27 MW. Lâ€™occasion pour les personnes concernÃ©es de sâ€™engager pour le dÃ©veloppement de la transition Ã©nergÃ©tique au cÅ“ur de leur territoire ! Lâ€™opÃ©ration sera conduite via la plateforme dâ€™investissement responsable Enerfip.

Cette campagne permet, Ã ceux qui le souhaitent dans les dÃ©partements concernÃ©s, de contribuer au financement de la centrale solaire au sol de Laluque (40). Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille et de participer Ã la transition Ã©nergÃ©tique, dans le cadre dâ€™une opÃ©ration accessible en ligne dÃ¨s 100 â‚¬ dâ€™investissements. Arkolia rÃ©affirme son engagement en faveur du financement participatif, qui se positionne dans ce type de montages comme un vÃ©ritable levier de partage de la valeur pour des investissements moyens termes, tant pour l’entreprise que pour les investisseurs locaux (riverains, individuels, collectifsâ€¦).

Avec une puissance cumulÃ©e de 16,27 MW et situÃ©e sur un terrain communal, la centrale solaire de Laluque, laurÃ©ate d’un appel d’offre de la Commission de RÃ©gulation de l’Energie, produira annuellement environ 19,5 GWh, soit l’Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de 4100 foyers. Le projet permettra chaque annÃ©e d’Ã©viter le rejet dans l’atmosphÃ¨re d’environ 321 tonnes Ã©quivalent CO2. La centrale est en cours de construction depuis lâ€™automne 2024, avec une mise en service prÃ©vue pour dÃ©cembre 2025. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera injectÃ©e en totalitÃ© sur le rÃ©seau public de distribution dâ€™Ã©lectricitÃ©, dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat sur 20 ans.