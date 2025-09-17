ActualitÃ©s »

Arkolia ouvre une collecte de financement participatif local de 1,3 Mâ‚¬ pour la centrale solaire au sol de Laluque (40)

Publié le 17 September 2025

La campagne de financement participatif est ouverte par Arkolia pour un montant de 1,3 millions d’euros et est rÃ©servÃ©e aux habitants et personnes morales des dÃ©partements limitrophes au projet : Landes (40), PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques (64), Gers (32), Lot-et-Garonne (47) et Gironde (33). Il sâ€™agit dâ€™une nouvelle levÃ©e de fonds dÃ©diÃ©e pour la construction de la centrale solaire au sol de LALUQUE (40) dâ€™une puissance de 16,27 MW. Lâ€™occasion pour les personnes concernÃ©es de sâ€™engager pour le dÃ©veloppement de la transition Ã©nergÃ©tique au cÅ“ur de leur territoire ! Lâ€™opÃ©ration sera conduite via la plateforme dâ€™investissement responsable Enerfip.

Cette campagne permet, Ã  ceux qui le souhaitent dans les dÃ©partements concernÃ©s, de contribuer au financement de la centrale solaire au sol de Laluque (40). Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille et de participer Ã  la transition Ã©nergÃ©tique, dans le cadre dâ€™une opÃ©ration accessible en ligne dÃ¨s 100 â‚¬ dâ€™investissements. Arkolia rÃ©affirme son engagement en faveur du financement participatif, qui se positionne dans ce type de montages comme un vÃ©ritable levier de partage de la valeur pour des investissements moyens termes, tant pour l’entreprise que pour les investisseurs locaux (riverains, individuels, collectifsâ€¦).

Avec une puissance cumulÃ©e de 16,27 MW et situÃ©e sur un terrain communal, la centrale solaire de Laluque, laurÃ©ate d’un appel d’offre de la Commission de RÃ©gulation de l’Energie, produira annuellement environ 19,5 GWh, soit l’Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de 4100 foyers. Le projet permettra chaque annÃ©e d’Ã©viter le rejet dans l’atmosphÃ¨re d’environ 321 tonnes Ã©quivalent CO2. La centrale est en cours de construction depuis lâ€™automne 2024, avec une mise en service prÃ©vue pour dÃ©cembre 2025. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera injectÃ©e en totalitÃ© sur le rÃ©seau public de distribution dâ€™Ã©lectricitÃ©, dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat sur 20 ans.

 

