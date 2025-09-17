Eureden et TSE s’associent pour développer des projets agrivoltaïques en élevage bovin

Eureden, coopérative agricole multi-spécialiste et TSE, l’un des spécialistes de l’agrivoltaïsme en France, ont signé le 16 septembre dernier un partenariat pour développer des projets agrivoltaïques en élevage bovin en Bretagne et en Loire-Atlantique.

Eureden et TSE ont décidé de mutualiser leurs savoir-faire pour mener à bien des projets agrivoltaïques cohérents auprès des exploitations agricoles d’élevage, principalement en bovin lait & bovin viande, sur les quatre départements bretons et la Loire-Atlantique.

Un partenariat pour accompagner les agriculteurs

Face aux enjeux actuels (renouvellement des générations d’agriculteurs, dérèglement climatique, bien-être animal…), le Conseil d’Administration d’Eureden a choisi de promouvoir auprès des adhérents de la coopérative l’installation d’ombrières d’élevage. Pour Dany Rochefort, président d’Eureden, “Dans un contexte de transitions agricoles, environnementales et sociétales, ce partenariat est important pour le territoire et pour la coopérative. Il offre une solution supplémentaire de diversification dans les énergies vertes pour les exploitations d’élevage. Il permettra aux adhérents coopérateurs de concilier production d’énergie solaire et production agricole dans un cadre sécurisé et maîtrisé.” TSE a identifié différentes zones sur le territoire de la coopérative où il est possible d’injecter de l’électricité dans le réseau via des postes sources.

L’agrivoltaïsme, une synergie gagnante

Eureden & TSE travailleront de manière complémentaire sur l’ensemble des étapes de chaque projet, du premier diagnostic à la mise en service, et prendront en charge l’ensemble des démarches liées à la phase de développement. Ce partenariat repose sur une approche exigeante de la qualité des projets et sur un partage de la valeur avec les exploitations agricoles sur le long terme. « Nous sommes vraiment heureux de ce partenariat. TSE est une entreprise décentralisée qui travaille au plus proche avec les principaux acteurs du monde agricole. Eureden, comme TSE, sont des acteurs engagés. Nous allons associer nos compétences, nos savoir-faire pour permettre à la fois la production d’une électricité française, locale, peu chère et décarbonée et le soutien agroclimatique et économique en faveur des agriculteurs », a souligné Mickaël Mairand, directeur de l’agence du Mans de TSE. L’agrivoltaïsme permet de produire de l’énergie solaire sur des parcelles agricoles sans remettre en cause leur vocation nourricière. Il contribue au maintien des productions animales sur le territoire et à la pérennité du modèle d’exploitation familiale. L’ambition commune de ce projet est de développer 30 à 50 projets agrivoltaïques d’ici 2030 en Bretagne et Loire-Atlantique.